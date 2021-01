Sorti en septembre dernier, Genshin Impact a rassemblé des millions de joueurs. En plus de proposer un côté RPG et des mécaniques de gacha, le titre met en avant une grosse partie exploration. Enigmes, coffres cachés, coin à explorer, il y a un tas de choses à découvrir. Si vous cherchez à obtenir l’ensemble des coffres mais également avoir 100% d’exploration à Mondstadt et à Liyue, alors ce guide vous aidera.

Avant-propos des coffres cachés

Dans celui-ci, on vous partage l’ensemble des emplacements des coffres cachés. Il s’agit de coffres secrets qui sont soit débloqués grâce à un puzzle, soit en interagissant avec un objet, soit enterrés à des endroits incongrus. Il n’est pas facile de les trouver puisque la grande majorité, si ce n’est la totalité de ce qui va suivre, ne sont pas indiqués via le détecteur de trésors Géo ou Anémo.

Bien sûr, cette page est à compléter avec nos autres astuces, comme par exemple, comment obtenir le 100% d’exploration ou tous les défis d’escalade. Encore une fois, on le rappelle, il s’agit ici des coffres masqués, enfouis ou à récupérer avec des énigmes. Il ne s’agit pas de l’emplacement de tous des coffres, comme les autres précieux par exemple, que vous pouvez retrouver plus facilement avec un détecteur ou via la carte interactive.

Tous les coffres cachés de Mondstadt

Canyon de Brillecouronne

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Pas très loin du point de téléportation. Vous remarquerez trois fleurs explosives par terre. Marchez dessus pour les activer. Une fois les trois explosées, une fleur apparaîtra. Tuez-la pour faire apparaître le coffre.

Territoire des loups #1

Type : Coffre Ordinaire

: Coffre Ordinaire Emplacement : Montez sur la petite butée et ramassez les quatre carottes. Une fois que c’est fait, quatre blobs vont apparaître. Terminez le combat pour avoir la récompense.

Territoire des loups #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Sur la zone au nord du combat contre le loup Andros, il y a des fleurs explosives. Tout comme le coffre du Canyon, marchez dessus, terminez le combat qui suit et vous l’aurez ensuite.

Lac Tombétoile

Type : Coffre Ordinaire

: Coffre Ordinaire Emplacement : A l’est / droite du Lac Tombétoile. Il se trouve dans un petit arbuste, et est bien caché.

Falaise Arrachétoile #1

Type : Coffre Ordinaire

: Coffre Ordinaire Emplacement : Non loin du donjon de la Falaise Arrachétoile. Vous remarquerez un pilonne de pierre. Montez dessus. Une fois en haut, ramassez le fruit pour récupérer le coffre.

Falaise Arrachétoile #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : A l’ouest de la Falaise Arrachétoile, pas loin du précédent. Sur une petite butée, vous remarquerez un élément Dendro comme un petit tas de feuille. Utilisez une compétence Pyro pour l’enflammer et le coffre apparaîtra.

Montagnes du guet

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : En haut de la petite colline, proche du point de téléportation. Allumez les 3 braseros pour avoir le coffre.

Temple des mille Vents #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Dans les ruines, vous remarquerez différentes caisses (celles qui ont souvent des carottes et autres aliments). Détruisez les 3 autour de vous pour que le coffre survienne au milieu.

Temple des mille Vents #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : On est plus sur la jointure du Bois des Murmures ou à l’extrême de la zone du Temple si vous préférez, mais vous remarquerez un endroit avec différents braseros. Allumez les 4 torches et la récompense est à vous.

Ventlevé

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Celui-ci est sous terre, sur un petit morceau de terre, à la jointure entre Ventlevé et la Côte du Faucon. Tournez en rond pour trouver l’interaction Déterrer.

Tous les coffres cachés de Liyue

Village de Qingce #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : A l’Ouest du Village, proche du point de téléportation. Descendez près du cours d’eau et vous remarquerez une interaction pour déterrer le coffre entre la pirogue et un bloc de pierres.

Village de Qingce #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Au village, en contrebas. Descendez pour être proche du cours d’eau et utilisez une compétence Pyro sur le tas de feuille en bas. Quand c’est fait, vous pourrez déterrer le coffre.

Pente Wuwang #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Proche de la chute d’eau, pas loin d’un campement de bandit. Dans un coin, vous remarquerez diverses plantations de bambous. Au milieu, vous pourrez déterrer le trésor.

Pente Wuwang #2

Type : Coffre Ordinaire

: Coffre Ordinaire Emplacement : Sur le bord de la plage, vous remarquerez un coffre enfoncé dans la pierre. Pas évident celui-ci puisqu’il faudra interagir en passant par-dessus.

Porte de pierre #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Prenez le point de téléportation et partez en contrebas. Là où il y a une Fleur sucrante, il y a une interaction pour déterrer le coffret qui vous attend.

Porte de pierre #2

Type : 2 x Coffres délicat + 1 x Coffre Précieux

: 2 x Coffres délicat + 1 x Coffre Précieux Emplacement : Se situe dans une grotte. Pour trouver l’entrée, il faut partir du haut et vous remarquerez une embouchure. Dedans, éliminez l’ensemble des monstres pour que 3 coffres apparaissent.

Porte de pierre #3

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Celui-ci est fourbe, aucune indication. Vous devez aller au pied de l’arbre au bout de la simili-colline et chercher l’interaction Déterrer.

Porte de pierre #4

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Pas très loin du précédent, là où vous avez une rivière et une cascade. Juste après la grotte, vous remarquerez un coin d’eau. Le coffre est caché à ce niveau.

Marais Dihua #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Celui-ci se situe derrière un rocher, sur l’île au large du Marais Dihua.

Marais Dihua #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Sur un tout petit bout de terre dans le marais. Il faudra le déterrer. Sur votre map, il y a comme une petite île.

Auberge Wangshu #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : En bas de l’Auberge, de l’autre côté de son entrée. Il faut aller derrière la roue à aube dans un petit coin caché et utiliser une compétence Cryo.

Auberge Wangshu #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Au nord de l’Auberge, sur le chemin, vous remarquerez plusieurs ombrelles. Lorsque vous marquez dessus (ou passez à côté), des blobs apparaissent. Eliminez-les jusqu’à ce que le coffre arrive.

Auberge Wangshu #3

Type : Coffre Ordinaire

: Coffre Ordinaire Emplacement : Sur une petite île au large (à l’est) de l’Auberge. Vous remarquerez une sorte d’énigme avec des statuettes. Utilisez une compétence Géo là où il y aurait dû avoir une statuette.

Auberge Wangshu #4

Type : Coffre Ordinaire

: Coffre Ordinaire Emplacement : On est un peu à l’extrême de l’Auberge, toujours dans la région des Sources de Jade. Au niveau du point de téléportation, utilisez une compétence Géo sur la tête du Dragon pour avoir le coffre.

Karst Jueyun #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Au niveau du pont, vous remarquerez une statue de grenouille avec laquelle vous pouvez interagir. Faites-le pour avoir votre dû.

Karst Jueyun #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Juste à côté, vous avez d’autres statues de grenouilles à examiner.

Karst Jueyun #3

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : En contrebas, vous remarquerez un attroupement de blobs. Battez-les pour obtenir le coffre.

Pic Qingyun #1

Type : Coffre ordinaire

: Coffre ordinaire Emplacement : Il faudra voler jusqu’au pic de cette montagne. Une fois sur place, le coffre apparaîtra automatiquement.

Pic Qingyun #2

Type : Coffre ordinaire

: Coffre ordinaire Emplacement : Même topo que le précédent, volez jusqu’au point indiqué. Il ne se situe cependant pas au sommet mais sur une butée juste en-dessous.

Pic Qingyun #3

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Montez sur le petit mont et vous aurez une interaction pour déterrer ledit coffre.

Mont Aozang

Type : Coffre ordinaire

: Coffre ordinaire Emplacement : A l’ouest du lac, vous remarquerez dans un recoin plusieurs écureuils. Il faudra les tuer ou les faire fuir. Quelques secondaires après, le coffre apparait.

Mont Hulao

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : A la lisière de la Forêt de Pierre Huaguang, vous remarquerez divers ennemis Dendro à éliminer. Le coffre apparaît ensuite.

Vallée Tiangju #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Littéralement au pied de la statue de garde qui est renversée. Déterrez-le pour l’avoir.

Vallée Tiangju #2

Type : Coffre Précieux

: Coffre Précieux Emplacement : Tout au bord de la zone, montez sur les constructions et vous remarquerez deux emplacements pour une compétence Géo. Utilisez le Voyageur pour sa technique et un coffre précieux apparaîtra.

Pente Cuijue

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Au Nord du Lac Luhua, et à l’Est de Pente Cuijue. Vous remarquerez trois cibles, détruisez-les.

Plaines Guili #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Prenez la Statue des Sept et allez de l’autre côté des petites collines, tout au sud des Plaines Guili. En contrebas, vous remarquerez des bambous et des éléments Dendro, style tas de feuilles. Brulez-les avec une compétence Pyro

Plaines Guili #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Non loin de la route, un peu plus au Nord du précédent, vous remarquerez une zone avec trois pierres. Vous remarquerez que le chemin de terre forme une croix mais il manque une pierre : utilisez une compétence Géo pour complétez l’énigme.

Plaines Guili #3

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Tout au bord, proche de la clôture, il faudra déterrer le coffre.

Plaines Guili #4

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Il faut allumer les 3 braseros qui sont en contrebas. Descendez à partir du point de téléportation.

Plaines Guili #5

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Cette fois, au Nord des Plaines Guili, pas loin du point de téléportation. Utilisez une compétence Géo sur le socle où il manque une pierre.

Ruines de Dunyu

Type : Coffre précieux

: Coffre précieux Emplacement : Il faut suivre le chemin en partant de la pierre sur notre capture d’écran, et ce, sans tomber. Le coffre arrivera ensuite.

Village Mingyun #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : A l’extrême nord ouest du Village Mingyun, dans les ruines. Vous remarquerez un sorte d’autel avec des éléments à enflammer. Utilisez une compétence Pyro, un mage apparaîtra, tuez-le et obtenez votre coffre.

Village Mingyun #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : En contrebas de la Statut des Sept. Vous remarquerez un sorte d’autel. Frappez l’endroit avec une compétence pour faire apparaître un Brutocollinus. Après 3 vagues, le coffre est à vous.

Bancs de Yaoguang #1

Type : Coffre précieux

: Coffre précieux Emplacement : Sur un point au sud des bancs, vous remarquerez un gardien des ruines. Derrière le golem, il y a un totem Hydro. Vous devez utiliser une compétence Hydro. Pour cela, rien ne vous empêche d’approcher un peu pour améliorer votre portée avec la compétence du Voyageur Géo.

Bancs de Yaoguang #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Même principe que pour le précédent sauf qu’il faut une compétence Pyro cette fois. Il est situé non loin de la cabane dans l’arbre, en sud des Bancs. Si vous n’atteignez pas le pilier, utilisez la compétence de Voyageur Géo.

Bancs de Yaoguang #3

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Sur l’une des îles principales, vous remarquerez un braséro à allumer à côté d’un camp de brutocollinus. Utilisez une compétence Pyro pour qu’un Pyromage apparaisse et éliminez-le.

Forêt de pierre de Guyun #1

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Dans la cabane où se situe les ennemis brutocollinus. Il faut détruire tous les éléments destructibles autour de vous.

Forêt de pierre de Guyun #2

Type : Coffre délicat

: Coffre délicat Emplacement : Au nord, sur une petite île. Pour y accéder, avec de l’endurance, vous devriez y arriver à la nage. Sinon, utilisez un peu une technique Cryo ou un bonus. Déterrez à côté de la barque.

Forêt de pierre de Guyun #3

Type : Coffre ordinaire

: Coffre ordinaire Emplacement : Exactement sur la même île, derrière la colonne de pierre.

Forêt de pierre de Guyun #4

Type : Coffre Précieux

: Coffre Précieux Emplacement : En haut de la barque qui est en ruine, montez et détruisez le petit amas de pierre pour l’obtenir.

Pour plus de détails sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide de Genshin Impact. On vous partage tout un tas d’astuces et de soluces, comme l’emplacement des stèles des Monts Dosgradon ou encore les récentes agates pourpres.