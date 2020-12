Genshin Impact gagne une nouvelle zone avec sa mise à jour 1.2 mais ce n’est pas une nouvelle région à proprement parler. Cela signifie qu’il n’y a pas de cryoculus pour l’instant, cependant Mihoyo ne nous épargne pas une recherche fastidieuse pour autant. En effet, on retrouve une activité de recherche extrêmement similaire mais on cherche cette fois-ci des agates pourpres pour l’Arbre permagelé.

Comment débloquer l’Arbre permagelé des Monts Dosdragon dans Genshin Impact ?

Entrez dans la zone des Monts Dosdragon et suivez le chemin pour tomber sur un étrange phénomène qui fera réagir Paimon. On trouve un étrange morceau de glace antique que rien ne parvient à faire fondre.

En effet, il faut absolument le frapper en portant un cristal de sang sur soi pour lui faire des dégâts. Quatre coups seront nécessaires pour en venir à bout et débloquer l’Arbre.

Il faut donc trouver un cristal de sang dans la zone, le briser, le ramasser et aller donner directement un coup à la glace antique. En effet, si vous frappez autre chose entre temps, le cristal de sang disparaitra. Un petit effet rouge vous suit si vous portez actuellement un cristal de sang.

L’un des cristaux se trouve en revenant en arrière sur le chemin, sur la gauche.

Un autre est gardé par un Roi Brutocollinus Cryo dans le coin nord-est de la zone.

Le suivant est caché derrière le tronc de l’Arbre permagelé et protégé par deux cryoblobs.

Le dernier est un peu plus loin au Sud et demandera de grimper un peu. On le repère aux Bruto-shamans cryo qui le gardent.

Maintenant que vous avez détruit la glace antique, une orbe apparaît à sa place, activez-la pour que l’Arbre permagelé pousse.

Vous pouvez désormais commencer à obtenir des récompenses.

Quelles sont les récompenses de l’Arbre permagelé dans Genshin Impact ?

Niveau 1

Le niveau 1 se débloque automatiquement en même temps que l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Pierre de la destinée x1

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 2

Le niveau 2 se débloque en offrant un total de 10 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Pierre de la destinée x1

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 3

Le niveau 3 se débloque en offrant un total de 20 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Leçons du héros x5

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 4

Le niveau 4 se débloque en offrant un total de 30 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Plan : fiole exothermique

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 5

Le niveau 5 se débloque en offrant un total de 40 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Pierre de la destinée x2

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 6

Le niveau 6 se débloque en offrant un total de 50 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Pierre de la fatalité x2

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 7

Le niveau 7 se débloque en offrant un total de 60 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Leçons du héros x5

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 8

Le niveau 8 se débloque en offrant un total de 70 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet débloquer le désir écarlate et d’obtenir :

Prototype de lance du nord

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 9

Le niveau 9 se débloque en offrant un total de 80 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Thème Permagel – Arbre ancien

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 10

Le niveau 10 se débloque en offrant un total de 90 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Plan : Mémoires de l’Arbre permagelé

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 11

Le niveau 11 se débloque en offrant un total de 100 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Couronne de la sagesse x1

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Niveau 12

Le niveau 12 se débloque en offrant un total de 110 agates pourpres à l’Arbre permagelé, il permet d’obtenir :

Ailes nivales

200 EXP d’aventure

Minerai de renforcement mystique x10

50 000 moras

Bien entendu, progresser ici permet également de réussir quelques succès et missions du Pass de bataille.

Vous savez désormais tout sur l’Arbre permagelé, enfin presque puisqu’il vous manque les emplacements des agates pourpres. Vous pouvez également consulter notre guide complet Genshin Impact.