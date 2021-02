Embracer Group absorbe Gearbox et d’autres studios

On parle souvent des opérations financières de Tencent mais Embracer Group n’est pas en reste. L’ancien Nordic Games devenu THQ Nordic (avant d’heureusement arrêter la confusion avec sa filiale THQ Nordic) a annoncé trois nouvelles acquisitions aujourd’hui dont Gearbox Software.

Embracer qui vous voudrez

Ce sont donc Gearbox Software, Aspyr Media et Easybrain qui rejoignent l’empire Embracer. On connait surtout Gearbox Software pour ses Borderlands et pour les frasques de Randy Pitchford. Aspyr Media est quant à lui principalement connu pour ses portages de jeux. Et Easybrain fait des jeux et applications mobiles (de type sudoku ou puzzles).

Le nom Embracer Group vient de la structure qui est justement un regroupement d’éditeurs. On y retrouve déjà six grosses entités avec Amplifier Game Invest, Coffee Stain, DECA Games, Koch media/Deep Silver, Saber Interactive et THQ Nordic. Gearbox et Easybrain rejoignent donc cette liste tandis qu’Aspyr rejoint simplement Saber Interactive (lui-même acquis par Embracer il y a moins d’un an).

Aucun changement dans l’organigramme des sociétés n’est à signaler. Coût total de l’opération, plus de deux milliards de dollars (dont 1,3 pour Gearbox). Notez qu’une partie de cette somme est en réalité des actions de leur nouvelle société-mère données aux nouveaux employés, enfin surtout aux patrons hein…

Cela permettra de leur donner un certain poids au sein de cet énorme groupe qui représente donc désormais un total de 63 studios de développement et de centaines de licences telles que Saints Row, Darksiders, Goat Simulator, Metro ou Biomutant qui vient d’ailleurs d’enfin dévoiler sa date de sortie logiquement définitive.