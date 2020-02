Embracer Group rachète Saber Interactive (The Witcher Switch, World War Z)

Ces derniers temps, les acquisitions de studios sont relativement nombreuses. Si l’on pense bien sûr à Microsoft qui a pas mal garni ses Xbox Game Studios, il y a un autre groupe qui gonfle pas mal : tout ce qui gravite autour de THQ Nordic. Aujourd’hui, on apprend que Embracer Group vient de mettre la main sur le studio Saber Interactive pour un montant aux alentours de 525 millions de dollars.

Une nouvelle acquisition

Pour vous situer un peu, car tout n’est pas toujours simple, Embracer Group était connu jusqu’à l’été dernier sous le nom de THQ Nordic AB, étiquette qui a été changée pour éviter la confusion avec THQ Nordic, l’éditeur autrichien cette fois-ci. Embracer Group est la maison-mère de THQ Nordic (qui détient pas mal de studios comme Black Forest Game, Experiment 101…), mais également de Koch Media (Dambuster, Deep Silver, Warhorse Studios), Amplifier (Tarsier, C77 Entertainment) ou encore Coffee Stain.

La société européenne met ainsi la main sur Saber Interactive, studio connu pour le relativement moyen NBA Playgrounds mais également le sympathique World War Z. L’équipe s’occupe aussi de certains portages de qualité comme les versions Switch de Call of Cthulhu, Vampyr ou plus dernièrement, The Witcher 3.

En faisant l’acquisition de l’entreprise, Embracer Group récupère les 600 et quelques employés des différents studios de Saber Interactive. Matthew Karch, l’un des co-fondateurs, a commenté ce rachat : « Durant ses 19 ans d’indépendance, Saber a connu bien des prétendants. Avec Embracer Group, nous avons enfin trouvé le parfait partenaire ».

12 projets actuellement en développement

Dans le long communiqué qui parle du rachat, Embracer Group apporte quelques précisions. On nous confirme que pas mal de projets sont en préparation : 4 déjà connus pour 8 encore non annoncés. Oui, cela fait un total de douze projets actuellement en développement.

Bien sûr, qui dit projet ne veut pas forcément dire qu’il s’agit de jeux à part entière. Saber Interactive étant désormais un studio de choix pour les portages, il pourrait y avoir une ou plusieurs adaptation(s) sur Switch. Parmi les projets en cours, on connait déjà Snowrunner (anciennement MudRunner 2), Killing Floor 2 (pour du nouveau contenu) et deux titres qui avaient été évoqués à l’époque de Focus Home dont l’un devrait être basé sur l’un des univers de Game Workshop.

Bref, tout semble allait au mieux pour Saber qui pourra continuer à concrétiser de nombreuses productions tandis que Embracer Group solidifie son catalogue à l’approche des consoles nouvelle génération.