Biomutant arrivera finalement le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One

On y croyait presque plus. Annoncé il y a de cela des années en maintes fois repoussé, Biomutant devait logiquement nous parvenir en cette année 2021. Si THQ Nordic nous avait laissé penser que le titre pourrait arriver lors du premier trimestre de l’année, ce ne sera finalement pas le cas, mais on a au moins une date de sortie précise.

Des collectors imposants

THQ Nordic et 101 Experiment nous annoncent aujourd’hui que Biomutant sera finalement disponible le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Une bonne nouvelle qui est accompagnée par le rappel des différentes éditions pour le jeu. Voici la liste des éditions disponibles.

Edition Collector

Cette édition est déjà disponible en précommande pour le prix de 119,99 € et propose les éléments suivants :

Le jeu physique Biomutant en édition standard

Un packaging de qualité premium

La figurine du héros (20 cm)

Le poster Biomutant format A1

La bande-son officielle du jeu sur CD

Vous pouvez précommander cette édition directement sur Amazon :

Atomic Edition

Cette édition est déjà disponible en précommande pour le prix de 399,99 € et propose les éléments suivants :

Le jeu physique Biomutant en édition standard

Un packaging de qualité premium

Le Steelbook Biomutant – Atomic Edition

Le diorama détaillé de 60 cm de long

Le T-shirt en taille L / XL

Le poster Biomutant format A1

La bande-son officielle du jeu sur CD

Le tapis de souris de 80 cm de long

Vous pouvez précommander cette édition directement sur Amazon :