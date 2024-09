Dans un bref communiqué, Electronic Arts a annoncé que skate. sera disponible en accès anticipé en 2025. Depuis deux ans, le studio Full Circle a recueilli de nombreux retours de la part des play-testers qui ont pu essayer les versions pré-alpha du jeu. Pour rappel, le prochain opus de la licence Skate adoptera un modèle Free-to-Play, où les joueurs pourront pratiquer librement la discipline dans la ville fictive de San Vansterdam.

we're incredibly stoked to announce that skate. will be launching in Early Access in 2025. we'll share more details on what to expect in the coming months. pic.twitter.com/ZbFL3WycWu

— skate. (@skate) September 17, 2024