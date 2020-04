Aujourd’hui s’est tenu un court Stadia Connect, l’occasion pour Google de parler de ses plans pour l’avenir. Avec très peu d’annonces, la présentation aura tout de même permis d’annoncer un partenariat entre le géant et Electronic Arts. L’éditeur s’engage en effet à publier cinq jeux sur la plateforme dont voici les premiers détails.

Cinq jeux EA sur Stadia

On apprend alors que trois titres estampillés EA arriveront avant la fin de l’année 2020 sur Stadia : Star Wars Jedi: Fallen Order, EA Sport FIFA et Madden NFL. Pas encore de date, bien que l’on nous évoque une arrivée cet automne pour le soft de Respawn, et cet hiver pour les deux autres. Au passage, on suppose qu’il s’agit évidemment des prochains volets en ce qui concerne les deux licences annuelles sportives.

« Le Cloud offre de nouvelles possibilités de jeu excitantes. En collaborant avec Google Stadia, nous avons l’opportunité de proposer des expériences créatives et innovantes sur une nouvelle plateforme passionnante » peut-on lire dans le communiqué de la part du CEO, Andrew Wilson.

Un plaisir partagé par Phil Harrison, GM et VP chez Google : « Nous sommes heureux de voir une partie des plus gros titres Electronic Arts sur Stadia. J’ai hâte de pouvoir jouer à EA Sports FIFA, Madden NFL et Star Wars Jedi Fallen Order sur mes écrans préférés de manière instantanée, par la simple pression d’un bouton ».

Pas de précisions sur les deux autres jeux encore non annoncés mais on sait qu’ils arriveront en 2021. Google essaye donc d’étoffer un tant soit peu son catalogue sur Stadia, sans pour autant proposer de véritables folies.