Electronic Arts présente le Battlefield Labs, un grand test communautaire pour le prochain Battlefield, premières images

La nouveau Battlefield s’illustre avec quelques secondes de vidéo

Battlefield Labs, c’est quoi ? L’éditeur nous révèle qu’il s’agit d’un grand test communautaire (on parle de milliers de personnes) pour déterminer les points à corriger sur le prochain jeu Battlefield, qui atteint aujourd’hui une phase cruciale de son développement :

« Il s’agit donc d’un espace pour le jeu et l’exploration ; un environnement où nous pouvons tester les concepts et les mécaniques avec nos joueurs et joueuses avant de les sortir publiquement. Les membres de la communauté sont au cœur de Battlefield. Leurs retours sont essentiels pour nous aider à déterminer les priorités, les éléments à améliorer et ce qui contribue à créer une expérience Battlefield authentique. »

Si Electronic Arts souhaite vous encourager à vous inscrire, tout le monde n’aura pas la chance de pouvoir y participer. L’événement reste limité, mais vous pouvez tenter votre chance en vous inscrivant sur le site officiel de Battlefield Labs. Bien entendu, si vous êtes sélectionnés, vous devrez signer un contrat pour ne rien révéler de ce que vous avez vu durant vos sessions. Mais vous pouvez cependant admirer quelques secondes du prochain jeu Battlefield dans sa version pré-alpha à la toute fin de la vidéo ci-dessous.

Electronic Arts a partagé dans la foulée les configurations PC requises pour un tel test :

Configuration minimale : Processeur : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique : Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 Go Mémoire : 16 Go Stockage : 30 Go minimum

Configuration recommandée : Processeur : Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique : Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT Mémoire : 16 Go Stockage : 30 Go minimum



Sachez que vous pourrez aussi y participer si vous jouez sur PS5 ou Xbox Series en plus de PC (via EA App), mais un abonnement PS Plus ou Game Pass Core sera requis. Aucune date n’est encore précisée concernant ce grand test, ni aucune date de sortie pour ce prochain Battlefield qui a donc encore besoin d’un peu de travail.