Elden Ring : Un nouveau patch vient vous donner un coup de main pour battre le boss final de Shadow of the Erdtree

Le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring est loin d’être une promenade de santé, même pour les Sans-éclats les plus téméraires. La faute à plusieurs boss, aussi impitoyables qu’impressionnants, qui n’ont que faire de notre niveau et de nos heures passées sur le jeu de base. Parmi eux, c’est sans doute le boss final de cette aventure qui aura causé le plus de crises de nerfs (on en a fait des cauchemars), et le studio a décidé aujourd’hui que cet ultime ennemi nécessitait effectivement de voir ses caractéristiques être revues à la baisse.