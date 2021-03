Elden Ring pourrait retarder son prochain trailer à cause du récent leak

La semaine dernière, une fuite avait permis à certaines personnes de mettre la main sur une vidéo d’Elden Ring, qui présentait une build qui datait de plusieurs mois et dont la diffusion était destinée à un usage interne. On s’attendait donc à ce que le jeu refasse publiquement son apparition dans la foulée, mais il est possible que l’attente ne soit pas encore tout à fait terminée selon Jeff Grubb de VentureBeat.

Une fuite qui change tout ?

Durant son émission Summer Game Mess où il parle des événements liés au jeu vidéo qui arriveront dans les prochaines semaines, il évoque le fait que le « reveal » d’Elden Ring ne soit plus dans la liste.

Pour rappel, c’est ce même journaliste qui avait déjà indiqué auparavant qu’Elden Ring avait de grandes chances de réapparaitre en début d’année, notamment en mars. Malheureusement, toujours selon lui, le leak de la vidéo aurait changé les choses au sein du planning de Bandai Namco. Jeff Grubb pense que l’éditeur serait en train d’enquêter sur la fuite, et que la promotion du jeu arriverait après cela.

Il précise aussi qu’il n’est pas certain que cette présentation soit décalée, mais on peut facilement imaginer que ce leak a causé pas mal de remue-ménage au sein de Bandai Namco. Croisons les doigts pour que l’attente ne soit plus si longue.