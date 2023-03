Elden Ring : Une infographie montre à quel point Malenia nous a fait souffrir

Elden Ring a soufflé sa première bougie il y a maintenant quelques semaines et se prépare à accueillir un DLC très attendu bien qu’encore très mystérieux. En un an, le titre aura réussi l’exploit de s’être vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, un résultat presque inespéré pour un jeu From Software. Ces 20 millions de personnes qui se sont aventurées dans l’Entre-Terre ont sans aucun doute connu de nombreux échecs, que Bandai Namco veut justement illustrer en image avec une nouvelle infographie amusante.

Malenia ne compte plus ses victimes

Qui est le boss le plus redoutable d’Elden Ring ? Chacun aura sa réponse, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes. Bandai Namco révèle aujourd’hui quels sont les 5 boss du jeu qui ont été combattus (pas vaincus, la nuance est importante), et sans grande surprise, Malenia est en haut du classement. Avec près de 329 millions de tentatives (dont sans doute un ou deux milliers rien que pour Let Me Solo Her), ce boss est celui que la communauté aura le plus combattu. Une jolie performance pour un adversaire qui, rappelons-le, est totalement optionnel.

Derrière elle, on retrouve Margit, le premier « vrai » boss de l’aventure sur lequel les aventuriers en herbe se sont cassés les dents. On retrouve aussi Radagon, qui prouve que beaucoup de monde est allé au bout de l’expérience (ou que beaucoup de monde a échoué à le battre), ainsi que Radahn.

Cette infographie, visible ci-dessous, nous montre aussi les causes les plus fréquentes des morts, tout comme les sorts et les incantations préférées de la communauté.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu ainsi que notre test, ou notre guide du débutant.