Malenia, épée de Miquella, est un des boss majeurs du jeu Elden Ring, et c’est même pour la plupart des joueurs et joueuses le boss le plus difficile du dernier jeu de From Software. En effet, depuis la sortie d’Elden Ring, Malenia est partout. Ce combat est d’ores et déjà réputé pour être extrêmement difficile. Après avoir nous-même réussi à battre Malenia, on vous propose ici un guide complet sur la manière d’appréhender le boss et de pouvoir enfin défaire l’épée de Miquella qui vous a tant fait suer jusqu’ici.

Se préparer au combat

Tout d’abord, si vous n’avez toujours pas atteint Malenia et que vous ne savez pas comment faire, il faudra débloquer le chemin secret de l’ascenseur de Rold, ce qui vous amènera à une zone annexe de la cime des géants, puis à l’arbre sacré de Miquella si vous résolvez l’énigme de la cité liturgique d’Ordina. Le boss de fin de ce donjon de haut niveau est donc la fameuse Malenia.

Le combat que vous vous apprêtez à mener ne sera pas de tout repos. Tout d’abord, pour vous faciliter la vie contre son attaque la plus problématique, gardez sous le coude la cendre de guerre « Pas du chevalier limier » qui vous sera d’une grande utilité si vous n’arrivez pas à esquiver toutes ses attaques.

Un des secrets de ce combat, c’est de prendre Malenia de vitesse en terme de dégâts avant que ce ne soit elle-même qui le fasse ; de notre côté, on vous conseille de l’affronter aux alentours du niveau 130. En dessous, ce sera très difficile de prendre l’ascendant.

Apprendre tous ses patterns par cœur est une prérogative essentielle. Malenia a une compétence passive naturelle : le vol de vie. À chaque coup qu’elle vous inflige, à vous ou à une invocation, elle récupère un pourcentage assez conséquent de point de vie (environ 300), et ce, même si vous bloquez le coup avec un bouclier. Donc soit vous la tombez très vite, soit vous tentez le « no hit ».

Première phase

Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Malenia est réputée pour sa vélocité et la rapidité de ses coups. Et en effet, il faudra être vif pour pouvoir éviter toutes ses attaques, mais rien n’est impossible (pour l’instant). Le point faible de Malenia est la possibilité de l’interrompre dans pratiquement tous ses combos, et c’est là dessus qu’il faut jouer.

Il faudra donc la punir sur ses attaques les plus lentes et les plus prévisibles. Par exemple, elle foncera parfois vers vous en déployant son épée et en mettant deux coups, avec un gros temps de pause à la fin. C’est sur ce genre d’attaque qu’il faut frapper. La plus grosse difficulté de ce combat, c’est le timing de vos actions. Lancer une attaque ou prendre une potion une demi seconde avant un de ses combos et c’est la Mort destinée.

Dans un deuxième temps, Malenia pourra dasher dans votre direction en pointant son épée vers vous, une attaque relativement prévisible mais qui enlève plus de la moitié de votre barre de vie si vous l’encaissez. La meilleure façon de punir cette attaque est d’esquiver en arrière. De ce fait, vous serez au plus près d’elle après son dash pour pouvoir la toucher.

Le problème de Malenia est que ses combos n’ont rien à voir entre eux, et qu’il faut jongler constamment entre plusieurs manières d’esquiver. Quand vous voyez des étincelles sur son bras droit, c’est qu’elle va sauter vers vous en faisant une suite de plusieurs attaques rapides. Pour éviter au mieux cette attaque sans vous prendre un seul coup, esquivez en sautant en avant derrière elle, et vous pourrez à nouveau la punir. Attention tout de même au dernier coup de ce combo qui n’a pas tout le temps le même timing.

Passons maintenant aux choses sérieuses, avec l’attaque qui vous a sûrement inciter à chercher un guide pour pouvoir battre Malenia. En effet l’attaque tourbillon de Malenia est très difficile à passer, et sans astuce, il faudra esquiver au pixel prêt, et c’est parfois insuffisant pour pouvoir tout éviter. Plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez équipez la cendre de guerre « Pas du chevalier limier » qui vous permettra d’esquiver beaucoup plus facilement son attaque tourbillon (attention à ne pas esquiver trop tôt, sinon elle interrompra votre esquive).

Par ailleurs, contre toute attente, il y aussi la possibilité d’interrompre cette attaque avant qu’elle ne la déclenche, quand vous voyez qu’elle saute en l’air en ayant la jambe repliée. Soit vous lui lancez un sort ou une compétence susceptible de la toucher juste avant qu’elle dash vers vous, soit vous pouvez lui lancer un pot rituel (comme le pot givrant), ce qui la fera tomber au sol instantanément.

Deuxième phase

Vous trouviez Malenia compliquée ? Ce n’est que le début. En effet, sa deuxième phase est tout simplement la même que la première, mais avec de nouveaux patterns, plus compliqué, et des fenêtres d’attaques beaucoup plus rares. Après être morte sous le titre d’Épée de Miquella, Malenia prend sa véritable forme, en devenant la Déesse de la putréfaction.

Elle commencera cette deuxième phase en sautant une première fois vers vous, puis en explosant sous forme de fleur géante orangée. Il faudra donc esquiver deux fois au bon moment pour prendre aucun dégât. Attendez bien la disparition de la fleur pour pouvoir l’approcher, sinon votre jauge de putréfaction écarlate augmentera de façon considérable.

Il sera d’autant plus difficile de toucher Malenia lors de sa deuxième phase, et elle sera beaucoup plus agile. Par ailleurs, toutes ses attaques vous infligeront la putréfaction écarlate, donc n’hésitez pas à venir avec quelques boulettes anti-putréfaction. Cette fois-ci, Malenia pourra aussi sauter en l’air pour infliger une attaque lourde au sol, dont elle fera jaillir un geyser de fleur à l’impact. Sautez donc sur le côté ou derrière elle pour pouvoir la punir.

Mais Malenia pourra de nouveau faire son attaque tourbillon en sautant dans les airs. Vous pouvez différencier les deux attaques sautées en regardant la positon de ses jambes : si Malenia a une jambe repliée sur elle-même, c’est qu’elle va lancer son attaque tourbillon. Pour finir sur les combos d’attaque de la deuxième phase Malenia pourra invoquer des projections spectrales d’elle-même qui fonceront vers vous pour vous asséner une attaque au corps à corps, esquivez en avant et le tour et jouer.

Cette deuxième phase est évidemment plus difficile que la première, et la seule façon de pouvoir la battre en toute sérénité, c’est de la taper, encore et encore, le plus vite possible. Utiliser une arme qui inflige saignement est une bonne idée, et on vous conseille fortement d’abuser des invocations, notamment de la Larme imitatrice.

Si vous avez réussi à battre Malenia, félicitations ! En guise de récompense, vous obtiendrez le souvenir de Malenia, pour pouvoir récupérer l’arme « Main de Malenia » ou l’incantation « Aeonia écarlate », ainsi que la rune majeure de Malenia, que vous pourrez restaurer en prenant le téléporteur à côté du site de grâce du Pont Divin, à Lleyndel.

