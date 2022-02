Celles et ceux qui ont joué à la bêta d’Elden Ring s’en souviennent encore. Margit le Déchu est le premier vrai boss de l’aventure, et il est un redoutable adversaire qui devrait causer pas mal de problèmes à la plupart des personnes. Assez véloce et disposant surtout d’une très grande allonge, ce boss est redoutable lorsque l’on débute l’aventure, bien qu’il puisse être contourné et totalement mis de côté pendant un temps. Voici quelques conseils pour vous aider à vaincre Margit dans Elden Ring.

Bien se préparer pour le combat

Emplacement : Portes de Valorage

Tout d’abord, on ne pourra que trop vous conseiller de faire appel à l’aide d’une autre personne pour vous aider durant ce combat. Si vous jouez en mode offline, une marque d’invocation dorée représentant le personnage de Rogier le Sorcier sera en mesure de vous aider, et pourra être d’un grand service.

Egalement, les Cendres seront très utiles pour détourner l’attention de Margit. Les loups offrent beaucoup d’attaque et une belle vélocité, mais seront très sensibles aux attaques de zone (on les utilisera plutôt dès la deuxième phase de combat). Nous avons personnellement utilisé les Cendres de méduse spirituelle, tout simplement parce que cet esprit à la faculté d’empoisonner Margit, et de lui faire des dégâts sur la durée, même lorsque l’esprit est vaincu.

Dernier point qui peut faciliter le combat : vous pouvez récupérer un objet (Entraves de Margit) qui va affaiblir le boss auprès du PNJ nommé Pat. Suivez notre guide consacré au personnage pour en savoir plus. Une fois ce personnage débloqué, il vous vendra un item qui permettra de clouer au sol Margit, contre 5 000 runes.

Comment battre Margit le Déchu ?

Dès le début du combat, Margit devrait vous lancer deux dagues de lumière. Esquivez-les, puisque votre bouclier n’absorbera pas tous les dégâts s’il est faible en protection magique.

Il faut ensuite faire attention à son bâton et à l’épée de lumière qu’il peut invoquer. Généralement, son combo de base consiste en un coup de bâton, puis deux coup d’épée, à éviter en effectuant des roulades. Si vous vous placez derrière lui, ne soyez pas trop gourmand car il ripostera avec sa queue.

L’attaque la plus difficile à esquive est son combo de 4 à 5 coups successifs avec son épée et le bâton. Pensez toujours à esquiver en faisant une roulade vers lui, plutôt qu’en arrière.

Vient alors le moment d’utiliser l’objet que Pat vous aura vendu. Lancez-le lorsque Margit se effectue une attaque en retraite, ce qui va alors le clouer au sol. Vous pourrez répéter l’opération une deuxième fois. C’est à ce moment qu’il faudra tout donner, et avec un peu de chance, cela va l’étourdir et vous serez en mesure de lui infliger un coup très puissant.

Lors de sa deuxième phase, Margit invoquera un marteau de lumière et sautera très haut pour vous attaquer. Attendez qu’il soit sur le point de redescendre pour effectuer une roulade dans sa direction, ce qui vous laissera une fenêtre de deux ou trois coups.

Il répétera cette attaque assez souvent, mais généralement précédée de son lancer de dagues. Prenez donc garde à bien les éviter.

N’hésitez pas à attaquer à distance, car même si le boss peut vite couvrir la distance qui vous sépare, il vous laissera généralement le temps de faire un peu de dégâts. Au corps à corps, soyez prudents et ne gâchez pas votre endurance avec des combos.

Une fois vaincu, il vous donnera une Sacoche à talisman et quelques runes en plus. Félicitations !

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.