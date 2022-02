Elden Ring : Un grand trailer récapitulatif fait le point sur tout ce qu’il y a à savoir sur le jeu

Le moment que tous les fans des jeux de From Software attendaient est enfin à nos portes. C’est bien cette semaine qu’Elden Ring sort enfin de sa cachette, et bon nombre de joueuses et joueurs trépignent d’impatience à l’idée de pouvoir poser leurs mains sur le jeu. Histoire de nous offrir un dernier tour d’horizon de ce que le titre aura à nous proposer, Bandai Namco a publié un nouveau trailer massif ce week-end, qui fait le point sur tout ce qu’il faut savoir à propos d’Elden Ring. Attention aux spoilers cependant.

Tout savoir sur Elden Ring en 6 minutes

Cette nouvelle vidéo vous offre donc un aperçu complet du jeu, en montrant de nombreux décors, beaucoup de mécaniques de gameplay comme le craft ou l’utilisation du cheval, en passant par le multijoueur et les différents esprits que l’on pourra invoquer.

Si vous n’aviez pas pu jouer à la bêta il y a quelques mois, vous saurez (presque) tout sur le jeu en quelques minutes de vidéo, afin de savoir si vous comptez céder ou non à l’achat.

Elden Ring sera disponible dès le 25 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.