Elden Ring : George R.R. Martin évoque son travail sur le jeu

Même si la majorité du travail créatif autour d’Elden Ring est à attribuer à Hidetaka Miyazaki et ses équipes, la promotion autour du jeu ne cesse de nous rappeler que George R.R. Martin, célèbre auteur de la saga Game of Thrones, a participé à l’élaboration de l’univers, sans que l’on sache vraiment dans quelle mesure. L’auteur a adressé un mot à propos de son travail sur le jeu lors d’un nouveau billet publié sur son blog, qui nous en dit un peu plus sur son implication dans le projet.

La naissance d’un nouveau monde

Sur ce nouveau billet d’humeur, George R.R. Martin revient sur la naissance de cette collaboration assez inattendue :

« Il y a quelques années, Hidetaka Miyazaki et son incroyable équipe de game designers, les créateur de la série de jeux Dark Souls, m’ont contacté depuis le Japon pour me demander de les aider à créer une trame de fond et une histoire pour un nouveau jeu sur lequel ils travaillaient. »

L’auteur explique alors que son rapport au monde du jeu vidéo est très limité en dehors de quelques jeux comme Railroad Tycoon ou Romance of the Three Kingdoms, mais qu’il ne pouvait pas passer à côté d’une telle offre :

« Miyazaki et son équipe de FromSoftware faisaient des choses révolutionnaires avec une direction artistique magnifique, et ce qu’ils voulaient de moi, c’était juste un peu de construction pour ce monde : un monde profond, sombre et résonnant pour servir de base au jeu qu’ils prévoyaient de créer. Et il se trouve que j’aime créer des mondes et écrire des histoires. Alors j’ai fait ma part et je l’ai transmis à mes nouveaux amis au Japon, et ils ont pris le relais à partir de là. Et les années passèrent. Les jeux vidéo sont aussi gros que les films de nos jours (plus gros, en fait)… et prennent autant de temps à créer. Mais le jour d’Elden Ring est enfin proche. Et je dois dire que ça a l’air incroyable. »

Ce ne sont certainement pas les fans du jeu qui vont contredire cette conclusion. En attendant de découvrir tout le travail effectué par cette fine équipe, n’oubliez pas que des spoilers sont actuellement dans la nature, et qu’il serait dommage de se gâcher le plaisir avant la sortie.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu en date.