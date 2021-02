El Shaddai: Ascension of the Metatron arrive bientôt sur PC, et s’offre deux premières images

Si vous vous rappelez de El Shaddai: Ascension of the Metatron sous la houlette de Sawaki Takeyasu – chara designer sur Okami et Devil May Cry notamment -, sachez que ce titre avec cette ambiance particulière va bientôt débouler sur PC via Steam. Et quoi de plus normal que le soft s’offre deux premiers screenshots pour nous faire patienter.

Deux petites images en attendant sa sortie sur PC via Steam

Il faut d’ailleurs bien l’avouer, El Shaddai: Asecension of the Metatron était un titre qui il y a plus de dix ans, avait su se faire remarquer sur PS3 et Xbox 360 de par sa patte graphique splendide. Et aujourd’hui, voici que le soft sortira sur PC via Steam et sera développé par Crim.

Effectivement, il ne s’agit plus du développeur Ignition Entertainment qui s’occupera de cette ressortie PC mais le studio japonais Crim, qui a racheté les droits du jeu en 2013. Et bien entendu, ce nouveau studio dirigé par ce même Sawaki Takeyasu en a profité pour glisser un petit mot via un communiqué de presse sur la sortie prochaine du titre sur PC via Steam.

« Cela fait 10 ans depuis la sortie de El Shaddai: Ascension of the Metatron sur PS3 et 360. Nous avons été constamment sollicités par les joueurs PC et les fans du jeu pour une sortie sur cette plateforme, et nous sommes heureux d’annoncer sa sortie sur Steam très prochainement ! »

Patience pour la révélation prochaine de sa fenêtre de sortie sur PC via Steam et il faudra se contenter de ces deux petits screenshots ci-dessous, avant de retrouver bientôt les aventures de notre bon vieux Enoch.