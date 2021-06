E3 2021 : Le prochain jeu de Eidos Montréal pourrait bien être celui sur Les Gardiens de la Galaxie

Il y a quelques années, la rumeur autour d’un jeu Les Gardiens de la Galaxie développé par Eidos Montréal avait pas mal fait parler, même si l’existence de Marvel’s Avengers nous a fait oublier cela par la suite. Aujourd’hui, Square Enix a dévoilé une partie de son planning à l’E3 2021 avec un Square Enix Presents qui va mettre en avant le prochain jeu du studio, et si certains espèrent encore qu’un nouvel épisode de Tomb Raider ou de Deus Ex soit dans les tuyaux, les rumeurs pointent surtout des doigts le jeu sur la troupe d’anti-héros de Marvel.

Looks like Eidos Montreal's Guardians of the Galaxy video game will be Square's big E3 showcase this year https://t.co/DA9VnQcUVF

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021