Une nouvelle édition physique en français sur Switch pour Celeste

L’éditeur FlyhighWork nous gratifie d’une nouvelle édition physique de Celeste pour ceux qui auraient trop tardé à profiter de l’édition limitée mise en place par Limited Run Games.

Comment se la procurer ?

Il est possible de se l’acheter au prix de 32€95, sans compter les frais de port depuis le Japon, sur le site du revendeur mondial Play-Asia. Cette édition comportera une traduction pour plusieurs langues dont le français. Il faudra cependant être patient puisque l’expédition du produit est fixée pour le 23 avril. À noter que le revendeur propose également une version PS4 mais dépourvue de traductions.

Une occasion de plus pour découvrir ce platformer sortie début 2018 qui s’était démarqué par son ambiance et par son approche intéressante et extrêmement bien maîtrisée du genre.