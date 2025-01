Earthblade, le prochain jeu du studio derrière Celeste, ne verra finalement jamais le jour

Un montagne trop haute à gravir

Vous pouvez tristement faire une croix sur l’idée de jouer un jour à Earthblade, ce dernier venant d’être annulé par Extremely OK Games après quatre années de travail. C’est Maddy Thorson, qui est à la tête du studio, qui l’a expliqué via le site officiel d’Extremely OK Games, en invoquant plusieurs raisons à cela.

La première serait un conflit sur les droits autour de la licence Celeste, avec d’un côté Maddy Thorson et Noel Berry, et de l’autre le directeur artistique et cofondateur Pedro Medeiro. Le communiqué ne rentre pas dans les détails mais cette dispute aurait été réglée à l’amiable, avec une séparation saine entre les deux camps.

Maddy Thorson explique que cela a amené à une introspection sur Earthblade et sur son état. Pour terminer le jeu comme il se doit, le travail aurait été encore très long, et il se trouve que le duo est déjà à bout de forces :

« Je crois que si nous persévérions malgré tout, Earthblade pourrait encore être un grand jeu. Mais est-ce que ça vaudrait la peine ? Noel et moi avons aussi commencé à réfléchir à ce que nous avons ressenti en travaillant sur le jeu au quotidien, et nous avons réalisé que cela a été une lutte pendant longtemps. Bien sûr, travailler sur un projet aussi longtemps est voué à devenir une corvée, mais cela ressemble à un problème plus profond. Le succès de Celeste nous a mis la pression pour livrer quelque chose de plus grand et de meilleur avec Earthblade, et cette pression est en grande partie la raison pour laquelle travailler dessus est devenu si épuisant. »

La décision d’annuler Earthblade aurait ainsi été prise en décembre dernier, et visiblement avec un grand soulagement. Le duo explique maintenant vouloir revenir à des projets à plus petite échelle, au lieu de se mettre la pression pour livrer quelque chose à la hauteur de Celeste. Un mal pour un bien.