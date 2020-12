Epic Games Store : Soldes monstrueuses et pas moins de 15 jeux gratuits d’ici 2021

L’Epic Games Store est connu pour sa grande générosité. Cela fait maintenant deux ans que le launcher est en route et offre chaque semaine un ou plusieurs jeux sur sa plateforme. Et comme l’année dernière à la même période de l’année, des soldes assez conséquentes ainsi qu’un jeu différent par jour seront offert pendant quinze jours à partir du 17 décembre.

Epic remises en perspective

Si certains titres vous intéressent sur PC, il serait peut-être bon d’ajouter ceux-ci dans votre liste de souhait, afin de recevoir une notification si l’un deux bénéficie d’une réduction allant jusqu’à 75% pour certains jeux !

Pour ce qui est des jeux offerts chaque jour, ils seront disponible pendant 24h et il ne vous sera ensuite plus possible de les ajouter à votre bibliothèque. Si vous disposez de 24h uniquement pour ajouter le jeu à votre collection, sachez que celui-ci restera à vie votre propriété et que vous ne serez pas limité dans le temps pour y jouer.

On se souvient de pas mal de perles offertes ces derniers mois par l’Epic Games Store comme Celeste, Hyper Light Drifter ou encore Grand Theft Auto V qui avait cassé internet même plusieurs années après sa sortie.

On ne connait pas encore la liste des jeux offerts et une rumeur avec certains titres tournent sur internet. Mais sachez que cette liste est à prendre avec d’énormes pincettes et qu’elle n’est ici qu’à titre informatif au cas où vous voudriez acheter l’un de ceux-ci et vous éviter un achat précipité si jamais cette liste était fondée.

Liste possible de jeux offerts (RUMEURS)

17/12 Dying Light

18/12 Resident Evil VII

19/12 The Witcher 3

20/12 Mass Effect Andromeda

21/12 Assassin’s Creed Origins

22/12 Metal Gear Solid V

23/12 The Evil Withing 2

24/12 Far Cry 5

25/12 Fallout 4

26/12 Borderlands 3

27/12 Monster Hunter Worlds

28/12 Dragon Age Inquisition

29/12 Horizon Zero Dawn

30/12 Ghost Recon Breakpoint

31/12 Hitman 2

Rendez-vous en tout cas demain à 17h pour connaitre l’identité du premier soft qui sera le premier de la liste afin de commencer le calendrier de l’avent jeux vidéo et d’être fixer sur la crédibilité des rumeurs ci-dessus.