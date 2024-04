EA Motive rejoint les équipes en charge de la licence Battlefield, mais assure toujours travailler sur son jeu solo Iron Man

Tony Stark passera après Battlefield

L’annonce a été faite directement sur le site d’Electronic Arts, avec un nouveau communiqué de Patrick Klaus, PDG d’EA Motive. On apprend ainsi que les directeurs du projet Dead Space Remake, Philippe Ducharme (producteur exécutif) et Roman Campos-Oriola (directeur créatif), ont la tâche de former un groupe qui viendra épauler DICE et Ripple Effect sur Battlefield, pourtant déjà épaulés par Criterion. On peut facilement imaginer que ce renfort est nécessaire suite au départ de Marcus Letho, qui s’occupait de la partie solo du prochain Battlefield.

Quid du jeu Iron Man dans tout cela ? Klaus nous assure que le projet n’est pas du tout mis de côté ni ralenti d’une quelconque manière, au contraire. Le jeu est toujours en développement et il semble bien avancer :

« En parallèle, la production continue sur notre projet Iron Man, dirigé par Olivier Proulx (producteur exécutif) et Ian Frazier (directeur créatif). L’équipe a réalisé d’excellents progrès cette année, franchissant une étape interne importante et posant des bases solides pour la suite. Iron Man est une priorité importante pour Motive, et je suis très fier du travail accompli jusqu’à présent. »

Puisque les projets du studio sont désormais multiples, il annonce que du recrutement aura lieu au cours de l’année. On comprend donc que Battlefield est pour l’instant la priorité absolue et que l’éditeur veut mettre en place tous les moyens possibles pour ne pas se manquer une nouvelle fois.