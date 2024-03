Le jeu Captain America et Black Panther d’Amy Hennig se nomme Marvel 1943: Rise of Hydra et sortira en 2025

Premières vraies images pour cette aventure solo

Son nom avait fuité sur les réseaux sociaux en début de semaine mais il est maintenant confirmé : le jeu Captain America et Black Panther de Skydance se nomme donc Marvel 1943: Rise of Hydra.

Un titre pas franchement accrocheur mais qui a au moins le mérite de tout dire. Le jeu n’a pas encore montré d’images de gameplay mais il se présente aujourd’hui avec un trailer centré sur son histoire, avec des séquences enregistrées sur l’Unreal Engine 5. Des images impressionnantes qui ne sont que des cinématiques, mais qui ont le mérite de montrer toute la puissance du moteur d’Epic Games. Ces images peuvent aussi laisser deviner que le jeu aura une partie orientée infiltration, avant de lancer des boucliers dans la tête des nazis.

Dans Marvel 1943: Rise of Hydra, on suivra Steve Rogers (qui ressemble davantage à John Walker mais passons) en plein Paris, luttant contre les Nazis, avant qu’il ne se rende compte qu’il n’est pas le seul super-héros du coin. Ce n’est pas T’Challa qui revêt le costume de Black Panther, mais son ancêtre Azzuri. Deux protagonistes qui auront du mal à partager l’affiche et qui vont lutter l’un contre l’autre, probablement avant de se rendre compte qu’il vaudrait mieux s’unir pour aller donner à Crâne Rouge une bonne leçon.

Une partie du casting est aussi connue :

Black Panther/Azzuri : Khary Payton

Steve Rogers/Captain America : Drew Moerlein

Nanali : Megalyn Echikunwoke

Gabriel Jones : Marque Richardson

Julie (une résistante française) : Lyne Renée

Howard Stark : Joel Johnstone

Full scene of Marvel 1943: Rise of Hydra from Skydance New Media, Amy Hennig running in real time in Unreal Engine 5. Game coming in 2025. pic.twitter.com/GIRoCEteWw — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 20, 2024

Tout cela a bien l’air joli sur le papier, mais on est habitués aux écrans de fumée des démonstrations techniques, ce qui veut dire que l’on restera prudent ici. Retenons tout de même que ce Marvel 1943: Rise of Hydra sortira en 2025, probablement sur PC, PS5 et Xbox Series même si ce n’est pas encore précisé.