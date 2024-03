Marcus Lehto, qui devait réaliser le prochain Battlefield, n’a rien de très positif à dire sur Electronic Arts

Marcus Lehto n’a pas été viré puisqu’il a lui-même pris la décision de partir, mais cela ne veut pas dire qu’il est en bons termes avec son ancien employeur. C’est en tout cas ce que l’on comprend via l’une de ses premières prises de paroles depuis son départ et les licenciements chez Ridgeline Games, avec un tweet où il déclare qu’il n’a « rien de positif à dire sur Electronic Arts » :

Autant dire que la relation entre l’intéressé et EA doit être particulièrement froide et qu’il y a certainement une histoire houleuse derrière ce départ et ce projet qui est désormais entre les mains de Criterion. Peut-être que l’on en saura plus une fois le jeu présenté au grand public, ou après sa sortie lorsque les langues pourront se délier.

Not been saying much here since I don’t have anything positive to say about EA, my recent departure, and how so many, including my team, are suffering due to the industry sweeping layoffs.

— Marcus Lehto 🇺🇦 (@game_fabricator) March 15, 2024