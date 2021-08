EA : Mass Effect Legendary Edition dépasse les prévisions et Star Wars Jedi Fallen Order assure son avenir

Cette semaine a lancé le coup d’envoi des bilans financier du premier trimestre de cette année fiscale, comme on a pu le voir avec Sony ou encore Take-Two. Electronic Arts s’est aussi prêté à l’exercice, avec l’annonce de résultats très positifs, notamment en ce qui concerne ses deux sagas de science-fiction, Mass Effect et Star Wars Jedi Fallen Order.

Shepard et Cal font les beaux jours d’EA

On ne connait pas exactement les chiffres de ventes de Mass Effect Legendary Edition, mais VGC rapporte les propos encourageant de Andrew Wilson, CEO d’EA, qui déclare que le remaster s’est mieux vendu qu’espéré :

« Le lancement de Mass Effect Legendary Edition, le remaster des trois premiers jeux Mass Effect, a rallumé la passion des fans à travers le monde, conduisant alors à des performances de ventes bien au dessus de nos prévisions. »

Il glisse dans le même temps un mot sur Star Wars Jedi Fallen Order, sorti à la fin du trimestre sur PS5 et Xbox Series, avant d’assurer l’avenir des deux licences :

« L’arrivée de Star Wars Jedi Fallen Order sur Xbox Series X et PlayStation 5 a aussi été un moment pour que les nouveaux et les anciens joueurs s’intéresse à ce jeu fantastique. Nous allons continuer à investir dans ces deux licences ainsi que sur plus de nos autres fantastiques IP. »

Cela n’est pas une surprise pour Mass Effect, étant donné qu’on attend le nouvel épisode suite à son premier teaser, et on peut désormais être certain qu’un Star Wars Jedi Fallen Order 2 est en chemin, même si on en doutait plus vraiment non plus.