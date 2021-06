Star Wars Jedi Fallen Order : La mise à niveau PS5 et Xbox Series est désormais disponible

Comme on pouvait s’y attendre, Star Wars Jedi Fallen Order refait parler de lui suite aux dernières rumeurs concernant l’arrivée d’une version next-gen pour le jeu. Et ces petites indiscrétions étaient vraisemblablement vraies, puisque le jeu a sorti en catimini ses versions PS5 et Xbox Series.

Une sortie surprise, ou presque

Si le jeu était déjà optimisé pour ces consoles, il n’avait pas encore droit à des vraies versions next-gen. C’est désormais chose faite, puisque vous pouvez vous rendre dès à présent sur le Microsoft Store ou sur le PlayStation Store pour voir qu’une mise à niveau next-gen est désormais possible.

Pour rappel, cette mise à niveau de la PS4 – Xbox One à la PS5 – Xbox Series est totalement gratuite si vous possédez le jeu de base.