Sony partage ses résultats financiers, avec 10,1 millions de PS5 et 116,5 millions de PS4

Malgré la crise sanitaire et les problèmes logistiques qu’elle entraîne, les grandes entreprises du jeu vidéo n’ont pas vraiment à s’inquiéter de leurs dernières performances, ce que l’on peut voir à travers plusieurs bilans financiers globalement tous positifs. Après avoir révélé que la PS5 avait atteint le cap symbolique de 10 millions de ventes, Sony dévoile aujourd’hui ses résultats pour le dernier semestre, et malgré quelques baisses, le constructeur signe là un de ses meilleurs trimestres de son histoire.

Moins de jeux vendus que l’année passée

Durant le premier trimestre de cette année fiscale, qui a commencé le 1er avril, Sony a ainsi expédié 2,3 millions de PS5 supplémentaires, pour arriver à un total de 10,1 millions de consoles distribuées (et probablement déjà vendues, au rythme où vont les stocks). La PS4 voit son rythme de ventes être considérablement ralenti, ce qui est logique, avec 116,5 millions de consoles distribuées, soit 600 000 seulement en plus par rapport au trimestre dernier.

Pour ce qui est des ventes de jeux, notamment d’éditeurs tiers, les résultats sont plus ou moins équivalent à ceux du trimestre passé, avec tout de même une légère baisse qui peut s’expliquer facilement si l’on jette un oeil à tous les titres qui ont été reportés. Côté service, le PlayStation Plus connait une légère baisse en passant de 47,6 millions d’abonnés à 46,3 millions. Cette baisse est cependant contrebalancée par des revenus qui augmentent pour les services d’abonnements PlayStation, ce qui pourrait signifier une hausse des abonnés au PlayStation Now.

Le total des bénéfices générés (615,810 millions de yens) reste cependant supérieur à celui du premier trimestre de la dernière année fiscale (606,109 millions), et nettement au dessus du second (506,638 millions), il n’égale simplement pas les résultats des deux derniers trimestres de l’année écoulée, boostés par la sortie de la PS5 et des fêtes de fin d’année. Dans tous les cas, le premier trimestre de l’année fiscale 2021/2022 de Sony reste bien supérieur à celui de 2020/2021, si ce n’est dans la vente de jeux firts party et d’éditeurs tiers.