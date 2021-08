GTA V : Le jeu passe la barre des 150 millions de ventes

Etant donné que Take-Two vient tout juste d’annoncer ses derniers résultats financiers, c’était l’occasion de faire le point sur les chiffres de ventes des jeux déjà sortis, en plus de teaser les prochaines annonces. Naturellement, GTA V était une nouvelle fois au centre de toutes attentions, tandis que le jeu passe un cap des plus symboliques.

5 millions de plus chaque trimestre pour GTA V

On apprend déjà que la série compte aujourd’hui 350 millions de jeux vendus, si l’on compte tous les épisodes sortis. Mais ce chiffre doit beaucoup à GTA V, qui totalise à lui seul 150 millions de ventes.

Oui, c’est évidemment colossal, et c’est 5 millions de plus que le trimestre dernier, ce qui montre un rythme de ventes totalement fou (en plus d’être stable d’un trimestre à l’autre) pour un jeu qui vit sa huitième année de commercialisation. Il est ainsi le jeu qui s’est le plus vendu aux Etats-Unis durant la dernière décennie. Nul doute que cela va s’accentuer lorsque la version next-gen du titre sortira le 11 novembre prochain.

Parmi les autres résultats, on notera que Red Dead Redemption 2 a trouvé un nouveau million de preneurs durant ce trimestre pour arriver à 38 millions de ventes (soit autant que toute la licence Bioshock), tandis que Borderlands 3 est capé à 13 millions de copies écoulées.