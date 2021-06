Astria Ascending : le JRPG annonce sa date de sortie sur PC et consoles

Astria Ascending sortira cet automne sur consoles et PC comme nous l’a annoncé le Nintendo Direct spécial E3 2021. Nous avons droit à un nouveau trailer pour l’occasion.

Un JRPG avec une esthétique accrocheuse

Avec Astria Ascending, l’éditeur français Dear Villagers a une pièce de choix pour tous les amateurs de JRPG avec des développeurs de renom qui ont contribué au développement dont Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Vagrant Story), Kazushige Nojima à la narration (Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake), une musique et des SFX par Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Valkyria Chronicles) et une patte artistique provenant de CyDesignation (Akihiko Yoshida and Hideo Minaba).

Cela nous donne un jeu de rôle très prometteur qui proposera des environnements en 2D, et des combats au tour par tour utilisant un système de focus innovant. Le tout aux commandes de demi-dieux qui vous devoir sauver le monde face à un chaos mortel. Chacun aura d’ailleurs sa propre histoire.

Astria Ascending sortira le 30 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.