Dragon Ball Z : Kakarot sortira sur Switch le 24 septembre prochain

Le RPG de Bandai Namco et CyberConnect 2, Dragon Ball Z : Kakarot arrivera bientôt sur Switch. Les joueurs Nintendo pourront ainsi revivre les aventures de Goku et ses amis en mode portable notamment.

Pas de Super Switch mais un Super Saiyan sur Switch

Dragon Ball Z : Kakarot tracera sa route en nuage sur Switch très bientôt, le tout accompagné d’un « A New Power Awakens Set ». Au vu du trailer, on ne vous cache pas que l’on sent quand même le bon downgrade graphique par rapport aux versions consoles et PC. C’est tout de même une bonne nouvelle pour fans du manga qui voudraient s’essayer à un autre chose qu’un jeu de combat. Vous allez ainsi pouvoir vous immerger dans tous les moments clés de la saga en partant de l’arc des saiyans jusqu’à celui de Boo.

Grâce au set évoqué précédemment, vous pourrez en plus profiter des deux DLC liés à Dragon Ball Super, mais pas du dernier en date datant du 11 juin dernier, celui sur Trunk du Futur.

Dragon Ball Z : Kakarot arrivera sur Switch le 24 septembre prochain.