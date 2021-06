Super Monkey Ball: Banana Mania annoncé lors du Nintendo Direct

Ce mardi se tenait un Nintendo Direct consacré au futurs jeux à venir sur Switch. Sega a fait un bref passage pour nous annoncer Super Monkey Ball: Banana Mania. Une demie-surprise puisque le titre avait fuité plus tôt dans la journée. Cependant, c’est désormais officiel avec une date de sortie et une bande-annonce.

Un remaster des premiers jeux

Ne vous attendez pas à une nouvelle aventure mais simplement une compilation haute définition de trois jeux connus, à savoir Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe. 300 niveaux et labyrinthes ont été refaçonnés et 12 mini-jeux vous attendent. Une compilation qui sera donc idéale pour les joueurs nostalgiques et pour célébrer le 20ème anniversaire de la franchise.

Prenez votre agenda : Super Monkey Ball Banana Mania sortira le 5 octobre sur Nintendo Switch mais également sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le jeu sera vendu au prix de 39.99€ sur consoles et dix euros de moins sur PC.