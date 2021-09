Dying Light 2 est lui aussi repoussé au début de l’année 2022

On en vient presque à tourner en pilote automatique ici. On ne compte plus les jeux prévus pour 2021 qui sont reportés à l’année 2022. Après Total War: Warhammer III, et des dizaines d’autres ces derniers mois, c’est au tour de Dying Light 2 de repousser sa sortie, comme on l’apprend via un message du studio.

On a l’habitude

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Dying Light 2 n’arrivera donc pas en décembre comme cela a été annoncé auparavant. Et s’il évite une confrontation directe avec Halo Infinite, il se retrouve désormais dans une période qui va faire des ravages. Dying Light 2 est en effet repoussé au 4 février 2022, aka le mois maudit, celui où les sorties se trouvent d’un un bouchon inextricable, à moins que certains d’entre eux optent pour un report.

On peut peut-être se rassure en se disant qu’il s’agit potentiellement du dernier report du jeu. Pour résumé le communiqué, on apprend que le jeu est bien terminé, et qu’il entre maintenant dans sa phase de test afin d’éliminer toutes les imperfections. Et on sait à quel point les studios vont désormais faire attention avant de sortir un monde ouvert, grâce au précédent causé par Cyberpunk 2077. C’est pour cela que le studio va s’accorder plus de temps afin d’être sûr que tout fonctionne.

D’ici là, la presse et les influenceurs auront droit à une preview du jeu le mois prochain pour vous permettre d’en apprendre un peu plus.