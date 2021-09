Total War: Warhammer III débutera finalement sa guerre en 2022

En l’absence de précisions sur sa date de sortie alors que la fin d’année se rapproche, on sentait que le couperet allait tomber sur Total War: Warhammer III un jour ou un autre. C’est donc sans grande surprise que l’on apprend aujourd’hui que Sega a décidé de reporter la sortie de son jeu.

Total War: WARHAMMER III will now release in early 2022.

We know this is disappointing, but the extra time means we can accomplish more than we could if we rushed to release this year.

We won’t be staying quiet however, join us tomorrow for the global reveal of Grand Cathay… pic.twitter.com/R4GdObAs9P

— Total War (@totalwar) September 13, 2021