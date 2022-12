Dying Light 2 : Notre avis sur le DLC Bloody Ties

Depuis sa sortie en février dernier, Dying Light 2 a suivi son petit bonhomme de chemin. Galvanisé par de très bonnes ventes, Techland continue de travailler sur le jeu pour l’enrichir. On rappelle que le studio a promis de suivre le jeu pendant au moins 5 ans en apportant régulièrement du contenu. Aujourd’hui, nous revenons sur le premier DLC payant pour le jeu de zombie avec Bloody Ties afin de vous livrer un avis sur ce contenu dédié aux combats en arène.

Les améliorations de Dying Light 2 depuis la sortie

Revenons d’abord sur les changements opérés sur le jeu depuis sa sortie. Malgré des défauts évidents, notre test était globalement positif sur cette suite, notamment grâce à un monde ouvert bien construit ayant pour conséquence d’améliorer drastiquement les sensations de parkour. Les jeux de zombie AAA ne se bousculent pas et on attend encore de voir ce que nous réserve Dead Island 2 (le premier a d’ailleurs été développé par Techland), on apprécie donc de retrouver cette ambiance post-apocalyptique classique mais toujours appréciable. Il bénéficie aussi d’un capital sympathie énorme grâce à Dying Light premier du nom qui reste encore aujourd’hui une très bonne expérience. Ce dernier a d’ailleurs énormément bénéficié du suivi au fil des années avant de terminer en apothéose avec le dernier DLC « The Following ».

On attend donc beaucoup des développeurs polonais pour que Dying Light 2 deviennent aussi incontournable dans quelques années. Bien que l’on constate encore quelques bugs (notamment en coopération), on ne peut pas enlever à Techland des améliorations notables au fil des mois grâce aux retours de la communauté. Notons d’abord qu’il est techniquement bien plus stable sur PS5 même si on note encore quelques soucis (un temps de chargement lorsqu’on change de zone en parapente par exemple). On note également l’ajout d’un nouveau mode graphique, « équilibré ».

Des bugs ont évidemment été corrigés mais voici une liste non exhaustive des meilleurs ajouts depuis la sortie de Dying Light 2 :

Les chapitres mettant en scène des agents : au nombre de deux pour le moment, ces agents vous permettent de vous essayer à de nouveaux défis (avec de nouveaux infectés spéciaux à affronter) et de récupérer des armes, tenues et consommables rares

Un mode photo

Des améliorations au niveau de l’UI

De meilleures sensations avec les armes (animations et impacts)

Plus gore et plus sanglant (meilleures animations pour les démembrements, projections de sang, ragdolls…)

La vision à rayon-X lorsque l’on frappe des ennemis

La possibilité de courir dans la base des Pacificateurs (le bateau abandonné)

Des nuits plus sombres visuellement

Un mode graphique pour avoir un rendu similaire au jeu montré lors de l’E3 2019

Bloody Ties : ça démarre doucement

Bloddy Ties est un DLC qui vous propose une toute nouvelle aventure dans le Carnage Hall, un ancien opéra recyclé en une énorme arène où se déroule des jeux aussi sanglants que violents comme du temps de la Rome antique avec ses gladiateurs. On va ainsi faire la connaissance de Ciro, un nouveau compagnon désireux de gravir les échelons de la compétition pour se faire un nom et prouver sa valeur à son père, un ancien champion de renom. Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire d’avoir fini le titre pour en profiter, vous pouvez donc démarrer la quête liée assez tôt dans l’aventure (il faut tout de même avancer un minimum dans la quête principale).

L’avantage est que le DLC s’insère assez bien dans la progression en tant que joueur, mais l’inconvénient est qu’il n’est pas lié de près ou de loin à l’histoire principal. Cela se ressent vraiment comme un rajout qui manque de cohérence avec le reste du jeu. Autant dire que l’on fait vite l’impasse sur les personnages ou encore les péripéties tournant autour du « Crâne », l’actuel champion de Carnage Hall. Pour atteindre ce boss de fin clairement identifié comme tel dès les premiers pas, il faudra passer par plusieurs types d’épreuves qui vous feront gagner des rangs jusqu’à contester le titre ultime.

Tout le sel de Bloody Ties tourne donc autour de ces nombreux nouveaux défis qui étancheront votre soif de challenges. Le contenu peut paraître léger, mais disons que pour 10€ cela reste honnête. Sachant que les paliers les plus difficiles se débloquent après la partie scénarisée et qu’il est possible de refaire chaque épreuve en les terminant avant un temps imparti à l’image des défis de parkour ou de combat du jeu de base avec les médailles d’or, d’argent et de bronze. En plus de gagner en renommée, vous obtenez une nouvelle monnaie qui va vous permettre de débloquer de nouveaux équipements et cosmétiques dans la boutique de l’arène.

Avec des équipements imposés (pour éviter tout déséquilibre pour les gros joueurs ayant des équipements surpuissants), on relève donc différents défis divisés en quatre catégories : combat contre des ennemis humains, parkour, combat contre des zombies et les spectacles. Ces derniers sont des évènements qui sortent du lot grâce à une mise en scène plus travaillée qui use du cadre de l’opéra pour créer des représentations avec des décors en carton et zombies déguisés pour l’occasion. Le premier est d’ailleurs un joli clin d’œil au premier opus tandis que les autres sont un peu plus classiques et connus de la culture populaire (Robin des bois ou encore la Tour de Babel). En matière de gameplay, on retrouve un melting pot de ce que propose déjà le jeu avec du combat, du parkour et des déplacements d’objets.

On regrette cependant que la nouvelle arme phare du jeu, la Manica du Massacre, ne soit pas du tout mise en avant. On aurait aimé avoir des défis d’arène qui nous oblige à user de ce nouvel outil. Il s’agit d’un nouveau jouet que l’on pourra customiser et utiliser dans l’aventure principale ou dans le contenu à venir.

En bref, Dying Light 2 : Bloody Ties est un DLC aisément dispensable qui n’apporte qu’un petit extra à votre épopée zombifique. Les amateurs de défis en auront pour leur argent, mais on conseillera aux autres de temporiser en attendant la suite. Heureusement, le prix est assez honnête au vu de l’expérience. Techland démarre doucement en matière de DLC et on espère que les prochain seront un peu plus garnis.