Le géant chinois Tencent fait l’acquisition du studio Techland (Dying Light 2)

La lumière ne s’éteindra pas pour autant

Le géant chinois Tencent est désormais actionnaire majoritaire au sein du studio Techland. On apprend aujourd’hui la nouvelle de la plume de Paweł Marchewka, fondateur et directeur du studio polonais depuis 1991. Marchewka, qui restera le PDG de l’entreprise, a déclaré que le studio conservera la pleine propriété de ses licences, ainsi que sa liberté créative suite à cette transaction.

La structure est connue pour sa grande expertise des jeux de zombie (sans oublier Call of Juarez) car elle est à l’origine du tout premier Dead Island, mais surtout de la franchise Dying Light. C’est d’ailleurs l’ambition de porter la licence toujours plus loin qui a, en partie, motivé cette décision selon Pawel Marchewka :

Nous rêvons de faire de Dying Light l’expérience ultime de jeu de zombies pour les joueurs du monde entier, en leur offrant de multiples aventures étonnantes et en repoussant les limites des modes solo et en ligne à un niveau totalement nouveau. Notre action-RPG en monde ouvert situé dans un cadre fantastique prend déjà forme pour devenir quelque chose de vraiment spécial, et l’objectif est de nous assurer qu’il répondra aux attentes pour notre première nouvelle IP en presque une décennie.

En effet, Techland avait annoncé de grands projets pour Dying Light 2 bien avant sa sortie, et actuellement, ils développent une toute nouvelle franchise qui sera un monde ouvert heroic-fantasy. De plus, on peut supposer que le studio a des plans encore plus ambitieux et prépare déjà la suite avec Dying Light 3 (ou du moins un début de pré-production). Ce partenariat avec Tencent vise donc à concrétiser toutes les ambitions des développeurs :

Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer le partenariat avec Tencent, qui est en train de devenir l’actionnaire majoritaire de Techland. Associer nos forces avec Tencent nous permettra de donner une impulsion maximale à la réalisation de la vision de nos jeux. Nous avons choisi un allié qui s’est déjà associé à certaines des meilleures entreprises de jeux vidéo du monde et les a aidées à atteindre de nouveaux sommets tout en respectant leur manière de faire les choses.

En effet, Tencent est loin d’être à son premier coup d’essai. Actuellement très puissante dans le domaine des jeux mobiles en Chine, l’entreprise possède désormais de nombreux studios occidentaux (récemment, ils ont racheté le studio Lucid Games derrière le jeu Destruction Allstars) ainsi que des parts chez de gros noms dont Ubisoft, From Software ou encore Bohemia Interactive. Sans oublier son label d’édition pour le marché occidentale, Level Infinite (Tower of Fantasy, Nikke Godess of Victory).

Le dernier DLC de Dying Light 2 est sorti en décembre dernier et les fans attendent toujours le prochain avec impatience.