Dying Light 2 : Les configurations requises sur PC sont disponibles

Une semaine après avoir dévoilé un nouveau trailer lors de la dernière cérémonie des Game Awards, Dying Light 2 Stay Human refait parler de lui avant les fêtes de fin d’année en partageant les configurations requises pour pouvoir y jouer sur PC. Alors, votre machine a-t-elle ce qu’il faut dans le ventre pour faire tourner le prochain épisode de la licence de survie horrifique développée et éditée par Techland ?

Configuration minimale (1080p/30 fps)

Système d’exploitation : Windows 7

Processeur : Intel Core i3-9100 (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 3 2300X (3,5 GHz)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Go) ou AMD Radeon RX 560 (4 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (HDD)

Configuration recommandée (1080p/60 fps)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8600K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600X (3,6 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD)

Configuration minimale avec Ray Tracing (1080p/30 fps)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8600K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600X (3,6 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD)

Configuration recommandée avec Ray Tracing (1080p/60 fps)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8600K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 7 3700X (3,6 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD)

Pour rappel, Dying Light 2 Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch via le cloud.