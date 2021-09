Dying Light 2 : Les armes auront encore un système de durabilité

Les armes qui se cassent dans les jeux sont décidément une bonne source de conflits. Entre celles et ceux qui adorent le concept et les autres qui ruminent à chaque fois qu’une arme casse au mauvais moment, difficile de contenter tout le monde, et Zelda Breath of The Wild en a fait les frais, tout comme le premier Dying Light. Et désolé si vous n’aimez pas le système, mais il sera bien de retour dans Dying Light 2.

Des armes éphémères

C’est dans le nouvel épisode de Dying 2 Know More que l’on apprend quelques détails sur l’arsenal du jeu. Les armes ont bien évolué depuis le premier épisode, et sont désormais plus artisanales, apocalypse oblige.

C’est pour cela que le système de durabilité des armes est de retour, avec certaines armes plus solides que d’autres fabriquées à la va-vite. Il sera toujours possible de les réparer si vous souhaitez les conserver. En plus des armes de mêlée, il y aura aussi des « canons » que l’on pourra utiliser de temps à autre.

Dying Light 2 sera disponible le 4 février 2022, et non plus le 7 décembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.