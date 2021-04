Durée de vie Returnal : Combien de temps pour finir le jeu ?

Disponible le 30 avril, Returnal invitera dans son cycle toutes celles et ceux ayant le courage et la curiosité d’y pénétrer. Dernière production de Housemarque, habitué des shooters au gameplay axés sur le scoring, ce TPS teinté de mécaniques rogue-like se pare d’un véritable scénario travaillé, une première dans l’histoire du studio. Voici donc combien de temps il faut pour finir Returnal.

Quelle est la durée de vie de Returnal ?

Il est toujours peu évident de mesurer la durée de vie d’un titre qui se base sur une mécanique de cycle où la mort est fréquente et réinitialise quasiment l’entièreté de la progression effectuée jusqu’alors. Les nombres d’heures avancés plus bas ne sont donc qu’une estimation qui variera beaucoup selon l’aisance que vous avez avec les jeux du genre ou la manière dont vous allez appréhender l’expérience conçue par Housemarque. Voici, selon notre expérience en jeu, la durée de vie moyenne de Returnal :

Histoire (Acte I et II) : 15 à 20 heures

Assister à la fin supplémentaire (Acte III) : 25 à 30 heures

Base de données et recherche à 100% : des dizaines d’heures supplémentaires

Ces estimations reposent également sur le fait que chacun des six biomes soient à chaque fois explorés le plus largement possible. Cependant, il est concevable d’aller tout droit, ou de passer par les raccourcis entre les biomes, ouverts un peu plus tard dans l’aventure, mais vous passez à côté des éléments pouvant vous renforcer, ce qui complexifie largement les affrontements les plus corsés.

Enfin, la fin définitive de l’histoire déclenchée au terme de l’Acte III ne signe pas pour autant l’arrêt de l’expérience. Afin de compléter à 100% la base de données et de rassembler toutes les pièces du puzzle que représente le scénario, il faut passer encore beaucoup de temps au sein d’Atropos.

Soit pour pouvoir lire l’intégralité des xénoglyphes en ayant récupéré tous les fragments xénolexicaux, pour récupérer au moins une fois tous les objets du jeu, ou encore pour afficher 100% de recherche sur tous les ennemis, objets et armes du jeu – ce qui livre à chaque fois un petit texte supplémentaire sous leur description – de multiples cycles sont encore requis, et le contenu aléatoire des environnements à chaque nouvelle boucle, rend incertaine l’estimation de cette vision du 100%.

Reste à savoir l’implication que vous souhaitez pratiquer vis-à-vis du titre.

Pour en savoir plus sur Returnal, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu ou notre test.