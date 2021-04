La PS5 n’a pas encore eu droit à beaucoup d’exclusivités depuis sa sortie, ce qui fait que Returnal est attendu au tournant. Le studio Housemarque produit ici son plus gros titre, après avoir proposé plusieurs shoot’em up comme Dead Nation et Resogun. Returnal ne renie pas cet héritage et proposera un TPS bien nerveux, dans lequel on devra faire face à une horde d’aliens peu commodes. Voici tout ce qu’il faut s’avoir sur le titre.

Guide Returnal

Vous trouverez ici diverses astuces sur Returnal pour bien progresser dans le jeu sans rencontrer trop de soucis, malgré sa difficulté. Cette section sera mise à jour régulièrement.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Returnal.

Qu’est ce qu’est Returnal ?

Returnal est un jeu d’action en vue à la troisième personne dans lequel on incarne Selene et qui, contrairement aux autres productions Housemarque, bénéficie d’une dimension narrative travaillée, sombre et cryptique, prenant la forme d’un thriller psychologique. Tout commence alors que la pilote s’écrase avec son vaisseau spatial sur la planète Atropos.

Elle va alors se retrouver piégée au sein d’une boucle temporelle qui redémarre à chacune de ses morts, et elle devra faire face à des aliens peu accueillants sur sa route pour percer les mystères de la planète. Des phases en vue à la première personne exclusivement narratives sont également présentes lorsque Selene devra faire face à des événements déstabilisants pour elle.

Quand et où sort Returnal ?

Returnal est une exclusivité PS5, qui n’est pour l’instant annoncée que sur cette console. Il sortira le 30 avril 2021 après avoir été reporté, puisqu’il devait initialement sortir dans le courant du mois de février.

Returnal sortira-t-il sur Xbox ou d’autres plateformes ?

Non, Returnal est bien une exclusivité Sony et a été annoncé comme exclusif à la PS5. Il ne sortira pas sur Xbox et probablement pas sur PC.

Returnal est-il un roguelite ?

Returnal n’a pas la structure d’un TPS classique. Chaque boucle vous fera recommencer du début, avec la perte de vos armes et de toutes vos améliorations temporaires glanées sur le chemin. L’environnement que va traverser Selene sera alors différent à chaque partie, avec des niveaux créés de manière procédurale, bien que reposant sur des biomes et des archétypes de salles bien prédéfinis.

Il existe cependant des points fixes ainsi que des raccourcis entre les zones qui permettront ainsi de ne pas tout recommencer la progression depuis le début, mais seulement à partir d’un moment donné.

Returnal est-il un jeu difficile ?

Tout dépend ici de la maitrise du joueur dans les TPS 3D et sa patience. Etant donné que le jeu nous fait recommencer la même boucle encore et encore, la mort est fréquente dans le jeu, ce qui est une donnée à bien prendre en compte si vous n’avez pas l’habitude de ce genre de jeu.

Returnal possède t-il du loot et des upgrades ?

Le loot est bien présent au sein du jeu, avec la possibilité de récupérer des consommables, des ressources, du soin, ou encore de meilleures armes au cours de l’aventure. Les upgrades pour Selene sont également une partie intégrante du jeu via les Fabricateurs, modules conférant des bonus contre des obolithes, la « monnaie » du jeu, grâce à des reliques aliens, ou encore par l’intermédiaire des Parasites, où ces derniers demanderont d’être utilisées intelligemment.

S’ils vous délivrent un bonus aléatoire, ces insectes vous infligent également dans le même temps un malus. Il faudra donc estimer la jauge de gain et de malus pour s’en équiper ou non. Cette mécanique concerne aussi l’ouverture de certains coffres et la récupération de certaines ressources.

Il existe également des upgrades permanents tels qu’un grappin ou des bottes spéciales, afin de pouvoir explorer d’autres zones jusque-là inaccessibles, à la manière d’un metroidvania.

Returnal dispose de quel arsenal ?

Si l’on commence avec un simple pistolet, Returnal propose environ une dizaine d’armes différentes pour vous défaire des aliens. Du fusil d’assaut au lance-roquettes, en passant part des armes originales telles que l’électrobaliseur ou encore l’inévitable fusil à pompe, l’arsenal satisfait tous les styles de jeu.

Rajoutons à cela les mods d’armes qui modifient leur comportement ou leurs munitions, et nous faisons face à des possibilités plutôt variées.

Returnal propose-t-il un endgame ?

Dans Returnal, l’aventure ne s’arrête pas à la vue des crédits de fin. Sitôt ceux-ci terminés, le cycle recommence et il est possible d’accéder à la fin définitive de l’histoire en collectant les fragments d’un artefact particulier, disséminés à l’intérieur de chacun des six biomes du jeu, puis en tuant une nouvelle fois le boss final.

Il est également possible d’explorer entièrement l’intégralité des environnements, une fois toutes les pièces d’équipement permanent récupérées, histoire de récupérer la totalité des objets, reliques ou armes du jeu, et ainsi viser le maximum de complétion.

Returnal comprend-il des fonctionnalités online ?

Returnal, essentiellement construit comme un jeu solo, dispose de quelques fonctionnalité multijoueur. Il est possible de venger ou piller le fantôme d’un autre joueur et des défis quotidiens sont mis en place avec un système de classement, afin que les joueurs se battent pour être le plus haut possible en décrochant le meilleur score.

Returnal profite t-il des fonctionnalités de la DualSense ?

Etant donné qu’il s’agit là d’une exclusivité PS5, Returnal est bien compatible avec les fonctionnalités de la manette DualSense. On retrouve ainsi le retour haptique et les gâchettes adaptatives pour une meilleure immersion.

Returnal est-il traduit en français ?

Returnal possède bien une traduction française avec un doublage français intégral. C’est l’actrice Juliette Degenne qui incarne Selene dans cette version.

Quelle est la résolution graphique de Returnal ?

Returnal tournera en 4K et 60 images par secondes afin d’exploiter toute la puissance de la PlayStation 5.

Returnal intégrera t-il le PS Plus à sa sortie ?

Contrairement à Destruction AllStars, Returnal n’est pour le moment pas annoncé sur PS Plus, et il faudra se le procurer à plein tarif si vous souhaitez y jouer le jour de sa sortie.

Où trouver Returnal au meilleur prix ?

 

Voici un tableau récapitulatif des offres concernant Returnal sur les différentes boutiques en ligne. Le prix de chaque boutique est actualisé en temps réel.

Trailer de gameplay

En bref