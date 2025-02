Dungeons of Hinterberg : L’action-RPG s’apprête à sortir sur PS5 avec du nouveau contenu bonus

Un épisode secret arrive en même temps que la version PlayStation

Si Microsoft lui-même s’en va publier ses propres jeux sur PS5, il n’y a pas de raison que de titres comme Dungeons of Hinterberg se limitent au PC et à la Xbox Series. Curve Games, qui distribue le jeu de Microbird Games, nous apprend ainsi qu’une version PS5 est bel et bien en chemin, et qu’elle sera disponible dès le 13 mars prochain sur la console de Sony. Une version PS4 semble aussi être de la partie si l’on en croit la page PlayStation Store du jeu qui a été mise en ligne.

De plus, Eurogamer mentionne que cette version PlayStation aura aussi droit à du contenu bonus supplémentaire, avec un nouvel « épisode secret ». Sans que l’on sache réellement à quoi cela fait référence pour le moment, tout comme on ignore si ce contenu sera aussi disponible sur les autres plateformes.

Pour en savoir davantage sur ce Dungeons of Hinterberg, n’hésitez pas à lire notre test complet déjà disponible sur le site.