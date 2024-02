Dungeons of Hinterberg : Le titre de Microbird Games et de Curve Games sortira cet été sur PC et Xbox Series

Annoncé et montré à plusieurs reprises l’an dernier, notamment dans le cadre d’événements organisés par Xbox, Dungeons of Hinterberg a profité de l’IGN Fan Fest qui s’est achevé il y a quelques jours pour partager un nouveau trailer et surtout préciser un peu plus sa fenêtre de lancement. L’action-RPG et simulation sociale de Microbird Games et Curve Games arrivera l’été prochain sur PC via Steam et Xbox Series X|S.