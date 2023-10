Dungeons of Hinterberg : L’action RPG et simulation sociale dévoile un nouveau trailer

Se sociabiliser dans les Alpes

Repéré par Curve Games et développé par l’équipe autrichienne de Microbird, Dungeons of Hinterberg s’est illustré à nouveau dans la semaine. Mélange d’Action RPG solo et de simulation sociale, le titre nous fait la promesse d’un voyage inoubliable dans les Alpes orientales, dans un village nommé Hinterberg. S’il faudra explorer, chasser les monstres, débloquer des compétences et parcourir des donjons, le titre a également une emphase importante sur l’aspect social.

C’est d’ailleurs cette composante qui a été mise en avant sur cette dernière bande-annonce : on y incarnera Luisa, qui, en plus de parcourir les alentours, va également devoir tisser des liens avec les habitants et autres aventuriers présents à Hinterberg. Certaines personnes vous permettront d’en savoir plus, tandis que d’autres ne seront là que pour papoter. Une mécanique qui vous permettra d’augmenter votre jauge d’amitié mais aussi de débloquer certaines mécaniques ou fonctionnalités, à l’instar du mode photo ou votre jauge d’endurance qui augmentera selon telle ou telle relation.

Dungeons of Hinterberg n’a pour l’instant pas de date de sortie précise mais compte bien nous proposer une aventure dans un cadre alpin dès 2024. Il sortira sur PC via Steam et Xbox Series et sera directement compris dans le Game Pass.