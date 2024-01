Dragon’s Dogma 2 montre toutes ses classes de base dans une très longue vidéo de gameplay

Au fil des années, le premier Dragon’s Dogma n’a cessé de gagner en capital sympathie, faisant ainsi de Dragon’s Dogma 2 l’un des jeux les plus attendus de cette année 2024. Le titre a récemment fait sensation lors d’un stream de présentation organisé par Capcom, dans lequel on découvrait beaucoup de nouvelles informations à son sujet. Et aujourd’hui, c’est IGN qui met en avant le titre avec une grosse vidéo de 18 minutes de gameplay, qui aide à se faire une meilleure idée de ce à quoi le jeu ressemblera.