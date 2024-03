Dragon’s Dogma 2 : Capcom fait le point sur les mises à jour à venir pour le jeu

Que peut-on attendre des patchs pour Dragon’s Dogma 2 ? Capcom a répondu à cette question via un tweet qui fait le point sur les mises à jour à venir sur les différentes plateformes. Pour toutes les versions, l’une des corrections majeures sera d’ajouter une option « Nouvelle partie » même si vous possédez déjà une sauvegarde, ce qui vous évitera de trifouillera dans vos fichiers pour supprimer votre sauvegarde actuelle (ce qui est la moindre des choses). De plus, l’objet permettant de modifier l’apparence de votre avatar sera désormais présent en plus grand nombre, histoire de moins vous pousser à la microtransaction.

En plus de divers bugs qui seront corrigés, les versions consoles auront désormais un paramètre permettant d’afficher ou non le motion blur. Même chose pour le ray-tracing. Pour ce qui est du framerate, pas de mode 60 fps en vue, mais la possibilité de fixer un cap maximum à 30 fps. Ce qui évitera les variations qui peuvent être trop visibles à l’écran. La version Steam promet quant à elle d’être plus peaufinée lorsque le DLSS est actif. Pas de date pour ces correctifs, mais ce sont les priorités du studio.

To all Dragon's Dogma 2 players!

We're planning to release patches including the following updates and fixes in the near future, and will release them as soon as they are ready for distribution on each platform.

Thank you for your patience and support! pic.twitter.com/aQoV3URH4C

— Dragon's Dogma (@DragonsDogma) March 25, 2024