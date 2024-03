S’il est à peu près sûr et certain que Dragon’s Dogma 2 ne plaira pas à tout le monde, il est l’un des jeux les plus importants de ce début d’année. Afin de savoir s’il est vraiment fait pour vous ou non, mieux vaut consulter plusieurs avis et on vous livre ici le nôtre avec nos captures de gameplay, histoire de vous donner un aperçu global de ce qui vous attend dans ce RPG impitoyable mais unique.

Dragon’s Dogma 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.