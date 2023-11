Dragon’s Dogma 2 : Nouveaux monstres, nouvelles classes, scénario…, tout ce qu’il faut savoir

La date de sortie confirmée avec un joli trailer

La date de sortie de Dragon’s Dogma 2 avait malheureusement fuité plus tôt dans la journée, mais Capcom l’a rapidement confirmée durant la première partie du showcase à la toute fin du nouveau trailer. Le RPG en monde ouvert est donc bien prévue pour le 22 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Un monde parallèle après le premier Dragon’s Dogma

Première grosse révélation de ce direct concernant l’intrigue : cette suite se déroule dans le même univers que le premier jeu, mais dans un monde parallèle. On en sait désormais un peu plus sur les deux royaumes du jeu. Pour rappel, il y a Vermund, le royaume humain verdoyant, et Battahl, la terre des léonins. Comme dans le premier opus, nous incarnerons un insurgé, un être dont le cœur a été dévoré par un dragon qu’il est destiné à combattre. Nous pourrons également recruter des « pions », des serviteurs dévoués à la cause de l’insurgé.

Vermund est au cœur d’une lutte de pouvoir, avec la reine régente Disa cherchant à mettre son fils sur le trône en instaurant un faux insurgé. La nation des Léonis, dirigée par l’impératrice Nadinia, considère l’insurgé et les pions comme une source de malheur. L’aventure devrait ainsi faire intervenir des personnages récurrents qui auront une grande importance dans l’intrigue.

Les nouvelles classes

Le gameplay de « Dragon’s Dogma » repose énormément sur les classes et les évolutions que l’on peut obtenir à partir des classes de base. Ce second opus introduit trois classes inédites :

Le Champion , spécialisé dans le combat au corps à corps, possède un physique robuste capable d’encaisser les attaques ennemies. Il maitrise les armes lourdes telles que l’épée à deux mains et le marteau.

, spécialisé dans le combat au corps à corps, possède un physique robuste capable d’encaisser les attaques ennemies. Il maitrise les armes lourdes telles que l’épée à deux mains et le marteau. Le Sorcier est une classe entièrement spécialisée dans les différentes attaques magiques. Sa sorcellerie, conjurée à deux mains à l’aide d’un grand bâton, peut influer significativement à tout moment sur le cours d’une bataille

est une classe entièrement spécialisée dans les différentes attaques magiques. Sa sorcellerie, conjurée à deux mains à l’aide d’un grand bâton, peut influer significativement à tout moment sur le cours d’une bataille L’illusionniste est une classe pour ceux qui aime le rôle de support et qui ne veulent pas trop d’action. Cette classe réservée à l’Insurgé peut conjurer des illusions grâce à la fumée créée par son arme unique, l’encensoir. Les Illusionnistes peuvent utiliser leurs tours pour tromper les ennemis et les pousser à se battre les uns contre les autres et peuvent temporairement augmenter la puissance des Pions au-delà de leurs limites.

Des pions plus utiles et une création de personnage repensée

Parmi les nouveautés renforçant l’immersion, nous avons les elfes qui parleront une langue inconnue des humain. Il sera possible de traduire grâce à un pion parlant la langue en question, ce qui permettra vraisemblablement de déclencher certaines quêtes. De plus, Capcom nous a présenté un nouveau système de création de personnage renforçant le photo réalisme et disposant de propositions interactives pour rapidement créer un personnage sans passer par tous les menus.

Des monstres géants influencés par Monster Hunter ?

Dragon’s Dogma 2 va introduire une variété de nouveaux monstres, dont le premier présenté est un énorme colosse rappelant certains gros boss de Monster Hunter : le gigantesque Talos. La similitude dans la façon de combattre évoque les phases de sièges de Monster Hunter Rise, où il faut empêcher le monstre d’atteindre et de détruire une cible. L’utilisation d’une arbalète géante est un autre signe de cette inspiration. Selon les développeurs, le géant pourra être vaincu de plusieurs façons, notamment en grimpant sur son corps pour frapper ses points faibles.

Deux autres types d’ennemis inédits ont aussi été présentés en fin de conférence :

les Dullahans , des spectres sans tête capables d’immobiliser leurs cible avant de la frapper avec leurs puissantes lames incurvées.

, des spectres sans tête capables d’immobiliser leurs cible avant de la frapper avec leurs puissantes lames incurvées. les Dracs, de redoutables ennemis draconiques capables de cracher de puissantes flammes et de s’envoler en cas de besoin.

Les précommandes et les différentes éditions de Dragons’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 sera disponible en deux versions : la version Standard et une édition Deluxe, cette dernière étant disponible uniquement en format dématérialisé. Voici les détails :

Édition Deluxe de Dragon’s Dogma 2 :

Inclut le « Pack pour aventuriers débutants », offrant divers objets en jeu pour assister les Insurgés.

Contenu du Pack : Matériel de camp d’Explorateur, Pierre de Réveil, Cristaux de Faille, Collection de musiques et de sons de Dragon’s Dogma et d’autres éléments utiles pour l’aventure.

Les précommandes de l’édition Deluxe incluent également l’Anneau d’Assurance.

Précommandes de l’édition Standard :

Bonus de précommande : une arme exclusive pour chacune des quatre classes de départ.