Dragon Quest III HD-2D Remake : Nouveaux détails sur le RPG japonais avec arène des monstres, vocations et personnalisation du groupe

Découverte de l’arène des monstres et de zones secrètes

Avant toute chose, il convient de préciser que nous avions une grosse demi-heure devant nous, avec à disposition la version PS5 ainsi que la version Switch, histoire de comparer les deux d’un point de vue technique. Par souci d’optimisation du temps qui nous était alloué, nous nous sommes concentré uniquement sur la PS5. De plus, notre premier aperçu a déjà pu relever que, certes moins raffinée, la version Switch montrait un rendu satisfaisant, surtout en portable.

Nous avons commencé directement notre session sur la mise en lumière d’une fonctionnalité inédite dans Dragon Quest III HD-2D Remake : l’Arène des Monstres. Alors, certes, elle existait déjà dans l’opus original, mais à l’époque ce lieu nous permettait uniquement parier sur des affrontements entre des monstres. Ici, c’est à nous de les faire combattre contre d’autres « dresseurs ». Au préalable, il est donc nécessaire de se constituer une équipe. Pour ce faire, vous croiserez des monstres inoffensifs, qu’il faudra secourir et envoyer auprès de Monty.

Ensuite, on se dirige dans l’une des arènes de monstres du jeu – celle de Romaria pour nous – où l’on peut participer à des combats pour gagner de l’or ainsi que des prix. Les combats se déroulent peu ou prou de la même manière que les affrontements traditionnels, à la différence que l’on décide d’une stratégie au préalable pour chacune de nos trois créatures. Tout donner, se concentrer sur les soins ou bien sur les attaques à base de MP, à vous de voir.

La deuxième partie de la démo se consacrait ensuite à la récupération d’une couronne royale volée par Robbin’ ‘Ood, de quoi prouver que notre héros est un digne descendant d’Ortega. La suite se déroulait plus au nord, à la Skyfell Tower, ce qui nous a permis de nous balader sur la World Map du jeu. Chose que nous avions déjà soulignée, les combats aléatoires sont assez fréquents. Heureusement, grâce à l’auto-combat ou encore au changement de vitesse, allant jusqu’à ultra-rapide, les affrontements gagnent en rythme et en confort. Un atout incontestable pour un RPG à l’ancienne au tour par tour.

Outre les batailles aléatoires, la World Map offre également son lot de secrets. Pas mal de zones entre les villes et les donjons sont visitables mais de nouveaux lieux ont été ajoutés. Il s’agit souvent d’un petit arbre ou d’un tas de rochers, que l’on retrouve ici et là. S’approcher d’eux nous fait pénétrer dans une petite zone où l’on récupérera de l’or, des objets, voire justement de petites créatures amicales dont on a parlé juste avant. Un petit ajout très sympathique pour booster un peu l’envie de fouiner à droite à gauche.

Un focus sur la customisation du groupe

Dernier point que nous avons pu tester, la vocation du Monster Wrangler. On rappelle que les vocations sont en fait un système de classe permettant à chaque combattant de se spécialiser dans un rôle précis sur le terrain. Le Héros est réservé au personnage principal, avec des compétences liées à l’utilisation de son épée, et offre un bon équilibre entre attaque et défense. Une balance que le Guerrier pousse encore plus loin avec un grand nombre de PV et une belle puissance de frappe. Le Prêtre sera quant à lui spécialisé sur le soin et les réanimations.

Bref, un système de jobs classique dans le genre et déjà présent de base. Mais le Monster Wrangler apporte une corde supplémentaire à votre arc en étant capable d’apprendre des techniques d’ennemis sur le terrain et de les réutiliser à votre avantage, y compris des techniques de soin. Une variante de plus à intégrer dans votre jonglage entre les classes, car précisons que vous pouvez garder vos compétences apprises, même en changeant de job en vous rendant dans des abbayes. Seule contrepartie, vous redémarrez au niveau 1.

Avec un groupe de quatre combattants à définir au début de ce Dragon Quest III HD-2D Remake, vous disposez alors de plusieurs possibilités de synergie. Mais la personnalisation ne s’arrête pas là puisque l’on peut attribuer un nom, une apparence, une voix et une couleur de cheveux. Tout cela s’effectuera auprès de Patty, une PNJ présente à Romaria; On vous a aussi parlé dans le précédent aperçu du système de traits, influençant la montée de stats à la prise d’un niveau mais modifiable en cours de route via des accessoires ou des livres.

Aussi, il sera possible de partager ses combattants, des « volontaires », entre plusieurs slots de sauvegarde sur un même compte. Pour un maximum de neuf slots et d’un volontaire par slot, ce dernier conservera ses compétences, son niveau et son équipement venant de l’instant où il a été enregistré. Pouvoir donner un coup de pouce à travers différents slots, c’est une petite fonctionnalité sympathique.

Toujours aussi charmant visuellement, toujours aussi délicieux musicalement, Dragon Quest III HD-2D Remake nous distille ses mécaniques petit à petit. Et à chaque fois, on se dit que ce remake se dirige encore un peu plus vers un résultat rendant honneur au matériau d’origine. L’attente risque alors de se faire de plus en plus pressante jusqu’à sa sortie le 14 novembre sur PS5, Xbox Series, PC et Switch.