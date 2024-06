Dragon Quest III HD-2D Remake : nous avons joué en avant-première à ce monument du JRPG remis au goût du jour

Monument du JRPG au Japon, Dragon Quest a largement été popularisé en Occident par l’excellent Dragon Quest XI, avec tout de même une base solide grâce aux opus sur les consoles portables de Nintendo. Nous avons donc des nouveaux fans désireux de se rattraper en s’essayant aux autres opus de la franchise. Même s’ils peuvent se tourner vers le rétro-gaming ou encore la Dragon Quest Trilogy Collection 1+2+3, le grand âge des précédents titres peut être un frein. Grâce à la Team Asano et l’utilisation de l’HD-2D qui a maintes fois fait ses preuves (Octopath, Live to Live…), Square Enix peut redonner un nouveau souffle à ses anciennes licences sans trahir leur héritage.

Là où commence la trilogie d’Erdrick

Dragon Quest III HD-2D Remake est un nouvel exemple qui nous prouve que le procédé est compatible avec une large gamme de jeu. On croise ainsi les doigts pour que Chrono Trigger ait un jour droit au même traitement. Notre premier réflexe a été de comparer la démo que nous avons pu prendre en main et le trailer diffusé lors du Nintendo Direct en 2021. La différence est saisissante, on note évidemment un meilleur peaufinage graphique mais surtout un plus grand volume au niveau des environnements. La carte du monde est le meilleur exemple puisqu’elle est désormais bien plus vaste et détaillée.

Massaki Hayasaka a plus largement expliqué que « les environnements du jeu ont été étendus par rapport à l’opus original » qui était bridé par les capacités des consoles NES et Super NES. La carte du monde recèle ainsi quelques secrets comme des points brillants pour récupérer du loot, mais aussi quelques endroits cachés pour y croiser des PNJ ou encore dénicher des coffres. Bien que ce soit le troisième opus de la série, Dragon Quest III est chronologiquement le premier, se déroulant des années avant le premier Dragon Quest. Vous incarnez un héros ou une héroïne, ancêtre des futurs héros de la franchise.

À gauche : le premier trailer de 2021 / À droite : le rendu actuel

Toujours d’après le producteur du jeu, il s’agit « d’un récit réorganisé pour commencer là ou la trilogie d’Erdrick commence ». Bien que ce ne soient que des suppositions, il semble que Square Enix envisage également de lancer des versions HD-2D de Dragon Quest I et II, suivant un ordre chronologique pour une meilleure clarté pour les nouveaux joueurs. La légende du héros Erdrick, souvent mentionnée dans les deux premiers jeux, a été une grande révélation lorsque le troisième opus a été lancé, surprenant les fans japonais par son statut de prequel. L’effet de surprise n’étant plus là, il semble logique de restructurer la série dans son ordre chronologique.

Moderne mais fidèle

Nous avons pu jouer une petite heure en explorant le tout début du jeu. Pour rappel, l’histoire tourne autour du démon maléfique Baramos, qui menace de détruire le monde. Il exerce son influence sur les monstres de chaque continent pour les rendre fous et violents. Le Héros, enfant du légendaire Ortega, recrute trois compagnons de voyage et se lance dans une quête pour vaincre Baramos tout en parcourant le monde et en sauvant plusieurs lieux de la destruction.

Si cela vous parle, nous avons entrepris l’une des premières missions, qui consistait à récupérer la clé des voleurs dans une tour au sud du village de Reeve. Cette courte quête nous a révélé beaucoup sur le jeu, notamment les modernisations apportées pour que le poids du temps ne soit pas trop lourd. Nous bénéficions désormais de tutoriels, d’une mini-carte en haut à droite de l’écran, de sauvegardes qui peuvent être effectuées n’importe où, et d’un indicateur de quête qui montre l’objectif suivant avec une option pour l’afficher sur la carte.

Pour faire court, Square Enix a intégré de nombreux éléments de confort afin d’éviter un rendu trop brut, au-delà des seuls graphismes. Il est possible de personnaliser l’expérience en ajustant la difficulté, les animations et la vitesse de combat (normal, rapide et ultra rapide). Par contre, attendez-vous à des rencontres aléatoires très fréquentes comme à l’ancienne. Il est tout de même dommage qu’une option ne nous permette pas de les réduire même s’il semble que les développeurs aient minimisé les déplacements inutiles comme en témoigne l’aile de chimère reçue juste après l’obtention de la clé des voleurs, permettant un retour immédiat au village.

Étant donné que nous n’avons testé que le début du jeu, il est encore prématuré de juger les modifications apportées au système de combat. Il semble que le système de vocation, permettant d’attribuer une classe spécifique aux compagnons soit de retour. De même que le système de traits de personnalité introduit dans la version Super NES. Ces traits influencent notamment les gains de statistiques lors des montées de niveau.

Une HD-2D sublime

Comme on pouvait s’y attendre de la part de la Team Asano, le rendu HD-2D de Dragon Quest III est superbe, avec des modèles de personnages plus détaillés, des environnements en 3D somptueux et de nouveaux effets visuels durant les combats. Bien que nous n’ayons pu explorer qu’une ville, un village et un donjon, on peut d’ores et déjà affirmer que le travail de refonte a été mené d’une main de maître. Sur Switch, le rendu est satisfaisant, que ce soit en mode docké ou portable, bien que notre préférence aille à ce dernier. Cependant, après avoir observé le jeu sur PS5, la différence, bien que minime, est notable. Les versions sur les consoles actuelles bénéficient de meilleurs effets et de sprites légèrement plus raffinés. Le test final nous dira si la version Switch est vraiment à la traîne.

Cette première approche avec Dragon Quest III HD-2D Remake a été plus que positive. Le remake semble parfait pour terminer ce morceau d’histoire du JRPG dans des conditions optimales, mais sans pour autant dénaturer son essence. Il nous a donné la même impression qu’un Star Ocean The Second Story R qui parvient à préserver son charme rétro. La HD-2D est une sorcellerie très puissante qui parvient à magnifier le titre et Square Enix a bien raison de s’en servir sans modération.