Dragon Age: The Veilguard tombe à moins de 50 euros à l’occasion du Cyber Monday, un très bon opus à prix réduit

Où trouver Dragon Age: The Veilguard à son meilleur prix ?

Sorti le 31 octobre 2024, Dragon Age: The Veilguard est déjà trouvable à moins de 50 euros chez la plupart des revendeurs les plus connus. Pour le tarif très intéressant de 49,99€, vous pourrez récupérer le dernier né du studio Bioware chez Amazon, Fnac ou encore Carrefour. D’une part, sur PS5 :

Toujours notamment chez Amazon, Fnac et Carrefour, la version Xbox Series est aussi de la partie, et au même prix, histoire que tout le monde puisse trouver son compte :

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si Dragon Age: The Veilguard vous intéresse. L’action-RPG de Bioware et Electronic Arts mérite, selon nous, largement le coup d’œil et on vous invite à lire notre test afin d’en savoir plus. Et s’il vous reste des pépettes à dépenser, n’hésitez pas à faire un tour du côté des autres bons plans que nous vous listons régulièrement.