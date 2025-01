Dragon Age: The Veilguard n’est pas à la hauteur des attentes d’Electronic Arts, et EA Sports FC 25 non plus

Si même le foot ne parvient plus à remplir les caisses…

Electronic Arts annonce revoir ses prédictions pour la fin de l’année fiscale suite à un troisième trimestre qui s’est avéré être en dessous des attentes fixées. Et selon l’éditeur lui-même, c’est avant tout la performance d’EA Sports FC 25 qui est responsable de cela. L’entreprise explique que la licence a ralenti malgré un démarrage satisfaisant, causant ainsi la révision des résultats, la licence étant l’un des moteurs les plus puissants d’Electronic Arts.

De son côté, Dragon Age: The Veilguard n’a pas su atteindre l’objectif fixé par l’éditeur. Electronic Arts précise que le jeu a réussi à réunir 1,5 millions de personnes, alors qu’il en espérait un peu moins du double. Il est bien question du nombre de joueurs et de joueuses ici, et pas du total des ventes, donc celles et ceux ayant joué au titre via l’essai l’EA Play sont peut-être aussi comptabilisés. Voici ce qu’Andrew Wilson, PDG du groupe, a déclaré :

« Au cours du troisième trimestre, nous avons continué à proposer des jeux et des expériences de haute qualité dans l’ensemble de notre portefeuille. Cependant, Dragon Age et EA Sports FC 25 ont sous-performé nos attentes […] Nous restons confiants dans notre stratégie à long terme et prévoyons un retour à la croissance au cours de l’exercice 2026, à mesure que nous planifions la suite. »

Il est maintenant difficile d’imaginer qu’EA sera partant pour donner suite à un autre épisode de Dragon Age, du moins pas tout de suite. L’éditeur va certainement attendre de voir comment les ventes sur la longue durée vont évoluer, étant donné que Dragon Age Inquisition avait connu une longue carrière en son temps, mais ça, c’est en étant (trop ?) optimiste.