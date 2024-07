Dragon Age: The Veilguard fait le point sur son casting vocal anglophone avec beaucoup de voix connues

En attendant le casting VF

Même si on a entendu certains des comédiens et des comédiennes lors du premier extrait de gameplay du jeu, on ignorait encore à qui appartenaient les voix des personnages principaux de ce Dragon Age: The Veilguard. Et si l’on a surtout hâte de connaître les voix françaises ici, on peut déjà jeter un œil au casting anglophone :

Ali Hillis (Liara dans Mass Effect, Lightning de Final Fantasy XIII) sera Harding

(Liara dans Mass Effect, Lightning de Final Fantasy XIII) sera Ike Amadi (Shao Khan dans Mortal Kombat ou Javik dans Mass Effect) sera Davrin

(Shao Khan dans Mortal Kombat ou Javik dans Mass Effect) sera Jee Young Han (vue dans la série Perry Mason mais aussi créditée dans Anthem) sera Bellara

(vue dans la série Perry Mason mais aussi créditée dans Anthem) sera Jessica Clark (vue dans la série True Blood) sera Neve

(vue dans la série True Blood) sera Jin Maley (Star Trek: Picard, Silicon Valley) sera Taash

(Star Trek: Picard, Silicon Valley) sera Nick Boraine (Norris dans Call of Duty: Modern Warfare) sera Emmrich

(Norris dans Call of Duty: Modern Warfare) sera Matthew Mercer (Yusuke dans Persona 5, Chrom dans divers Fire Emblem) sera Manfred (l’assistant d’Emmrich)

(Yusuke dans Persona 5, Chrom dans divers Fire Emblem) sera (l’assistant d’Emmrich) Zach Mendez (Haxx dans Horizon Forbidden West) sera Lucanis

Pour ce qui est de Rook, notre avatar, plusieurs choix seront possibles parmi les voix suivantes :

Erika Ishii (Valkyrie dans Apex Legends, Ana Bray dans Destiny 2)

(Valkyrie dans Apex Legends, Ana Bray dans Destiny 2) Jeff Berg (Clyde Blackburn dans Battlefield 1, aussi présent dans Anthem)

(Clyde Blackburn dans Battlefield 1, aussi présent dans Anthem) Bryony Corrigan (Blaze dans Baldur’s Gate 3)

(Blaze dans Baldur’s Gate 3) Alex Jordan (Mr. Hands dans Cyberpunk 2077, aussi présent dans Demon’s Souls).

Une partie de ce beau monde se retrouvera au Comic-Con de San Diego le 26 juillet pour le panel « Dragon Age – Meet The Heroic Companions of Thedas ». C’est donc à cette date que l’on peut s’attendre à quelques informations inédites sur le jeu, notamment sur les divers compagnons.

Dragon Age: The Veilguard sortira dans le courant de cet automne, sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.